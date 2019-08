Ariane Brodier : Photo complice avec sa soeur Sandie, son sosie

De son côté, l'humoriste a déclaré tout son amour à sa soeur en légende de ce beau cliché. "Elle a toujours été là et je pense qu'elle sera toujours là. Même à l'autre bout de la planète. Mon amie, mon binôme, ma soeur...", écrit-elle avant de demander à ses plus de 530 000 followers quelle relation ils entretiennent avec leurs frères et soeurs.

Rappelons que ce n'est pas la première fois qu'Ariane Brodier se dévoile au côté de Sandie. En novembre 2017 déjà, alors que l'actrice était enceinte de son premier enfant, elle avait immortalisé un tendre moment de complicité avec sa soeur. "Quel bonheur cette journée passée avec @sandiebeez venue voir le bidon de sa petite soeur #sister #familyfirst #pregnant ##blueeyes #love #saturday #southoffrance", avait-elle écrit en légende. Et à l'époque déjà, les internautes avaient été surpris par la ressemblance entre les deux femmes !