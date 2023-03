Ariane Brodier au lit avec son compagnon, célèbre sportif musclé : elle lui joue un bien mauvais tour !

Tous les coups sont permis entre Ariane Brodier et Fulgence Ouedraogo ! Le couple aime beaucoup se mettre en scène sur les réseaux sociaux où il n'hésite pas à utiliser l'humour dans des petites vidéos très marrantes. Il faut dire que la vie est belle pour le couple, installé à Montpellier, où évolue le rugbyman de 36 ans depuis le début de sa carrière, en 2004. Véritable phénomène de longévité, le natif de Ouagadougou, au Burkina Faso, fait également partie de l'histoire du XV de France de rugby, avec 39 sélections chez les Bleus. De son côté, la jolie blonde de 43 ans s'est fait connaître à la télévision, notamment sur M6 et depuis 2021, elle est présentatrice sur France 3 Occitanie, ainsi que sur la chaîne pour enfants, Gulli.

Le couple a eu la chance d'avoir deux enfants, un garçon (né en janvier 2018) et une fille (née en avril 2019) et récemment, la petite famille est partie se faire dorer la pilule sous le soleil de la République dominicaine. Des vacances où Ariane Brodier et Fulgence Ouedraogo ont pu prendre le temps de se relaxer et visiblement, le rugbyman a déjà hâte de repartir. "Chill and fun. À quand les prochaines vacances Ariane", écrit-il sur Instagram après ce beau moment avec son amoureuse. Revenue du côté de Montpellier, les deux tourtereaux ont repris leurs bonnes habitudes en gratifiant leurs abonnés d'une vidéo très marrante sur Instagram.

L'amour d'une femme. Je prendrai toujours soin de toi mon Fulgence

Au début, on voit Ariane Brodier et Fulgence Ouedraogo au lit, en train de dormir, lorsque l'animatrice se rend compte que son compagnon a peut-être froid, puisqu'il dort sans la couette. Elle décide alors de le recouvrir, avant de lui adresser un baiser sur la joue et de se retourner. Elle emporte alors toute la couette sur son passage, réveillant le sportif, qui se retrouve avec encore moins de couverture qu'au début ! "L'amour d'une femme. Je prendrai toujours soin de toi mon Fulgence", ajoute Ariane avec beaucoup d'ironie. Une petite vidéo à but humoristique qui a visiblement bien plu aux abonnés des deux célébrités, puisque la publication a déjà reçu plus de 31 000 likes.