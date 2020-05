Ariane Brodier heureuse d'avoir profité de ses enfants pendant le confinement

Avec deux enfants en bas âge, Ariane Brodier aurait toutes les raisons de dire que le confinement, c'était l'enfer. Eh bien pas du tout, c'est même l'inverse !

Maman d'un petit garçon de 2 ans et d'une petite fille qui a eu 1 an en avril dernier, l'animatrice de 41 ans s'est dite "heureuse" d'avoir été à leurs côtés durant ces deux derniers mois. Le 11 mai 2020, date du début du déconfinement, la compagne du rugbyman Fulgence Ouedraogo a publié un message sur Instagram pour faire le bilan de ces deux derniers mois. Elle a choisi d'illustrer ses mots avec une jolie photo de famille, une photo à quatre.

"Cette parenthèse n'a pas été anodine dans nos vies. Nous avons tous appris, nous avons tous changé. Pour ma part, je suis heureuse d'avoir pu profiter de ma famille, de voir mes enfants grandir. Le temps est le plus grand des luxes. Je remercie encore tous ceux qui ont oeuvré pour nous, qui ont donné leur temps pour sauver des vies", a d'abord témoigné Ariane Brodier. Puis elle a avoué que ce confinement avait été pour elle une véritable prise de conscience : "Je sais que j'ai tiré des leçons de ce moment, je veux devenir une meilleure personne et faire tout pour que ces résolutions ne soient pas feux de paille. Changeons, consommons différemment, aidons-nous les uns les autres (avec un masque) et ne croyons pas que ce virus n'est plus... Soyons raisonnables. Prenez soin de vous, vous prendrez soin aussi de ceux que vous aimez."