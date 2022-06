Ariane Brodier fond en larmes dans les bras de son compagnon Fulgence Ouedraogo, grosse émotion !

À 43 ans, Ariane Brodier est une femme heureuse et aussi une supportrice heureuse ! Vendredi 24 juin, le club de rugby Montpellier Hérault a été sacré Champion de France pour la première fois ! Dans un Stade de France garni de 80 000 spectateurs, le Montpellier Hérault Rugby a battu le club de Castres Olympique à 29 contre 10 essais. Le club de Montpellier Hérault Rugby est également celui dans lequel évolue le compagnon d'Ariane Brodier, Fulgence Ouedraogo au poste de troisième ligne aile. "C'est la plus belle des fins. Ça faisait deux fois qu'on avait perdu, qu'on avait loupé le coche. Cette fois-ci on est au rendez-vous. On a une équipe formidable, un groupe solide depuis deux ans. La saison dernière avait été très compliquée, ça se termine en apothéose. Bien sûr, j'aurais aimé être sur le terrain avec mes coéquipiers. Mais c'est le sport, c'est parfois cruel et difficile, mais l'équipe avant tout", a déclaré le champion de France de 35 ans au Figaro.fr.

Ariane Brodier très émue dans les bras de son chéri

Même s'il n'a pas été de la partie ce vendredi, sa femme Ariane Brodier est malgré tout très fière du père de ses enfants Paulin et Perine. Le jour de la victoire, l'ex-mannequin a posté sur Instagram des photos d'elle et de son conjoint où on peut lire l'émotion sur le visage de Fulgence et surtout celui d'Ariane. Un post accompagné d'un long message attendrissant pour son chéri : "On a tous une quête, chacun d'entre nous se nourrit de ça pour avancer.

Hier j'ai vécu un moment historique pour le @mhr_officiel avec mes proches, un moment tant convoité par l'homme que j'aime @fufuouedraogo. Il y a eu tellement d'émotions cette semaine, ça n'a pas été évident mais tu as été irréprochable, si fort, comme à ton habitude ... Ça y est, tu as atteint cette quête. Tu vas pouvoir lancer à la vie un nouveau défi car tu es comme ça , tu es un combattant et maintenant tu as un bouclier pour te protéger !"