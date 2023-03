Ariane Brodier invivable ? Son compagnon, célèbre sportif, dévoile les trois choses qu'il déteste chez elle !

C'est un peu pareil pour tous les couples, il faut savoir faire des concessions lorsque l'on vit à deux et parfois, certaines petites choses du quotidien peuvent rapidement nous énerver. Pour Ariane Brodier et Fulgence Ouedraogo, la meilleure thérapie est d'en parler et c'est ce qu'ils ont fait en humour sur les réseaux sociaux. Mais rassurez-vous, tout va pour le mieux entre la comédienne de 43 ans et le rugbyman de 36 ans, qui vivent ensemble depuis 2016 et semblent plus heureux que jamais. Installés du côté de Montpellier, où le sportif joue pour le club de la ville, le couple a eu le bonheur d'accueillir deux enfants, un garçon en 2018 et une fille l'année d'après.

Ariane Brodier et Fulgence Ouedraogo mènent une belle vie de famille dans le Sud et lorsqu'ils ont du temps libre, les deux tourtereaux aiment bien s'amuser et faire rire dans le même temps leurs abonnés sur Instagram. Il y a quelques semaines, ils ont publié une vidéo dans laquelle on peut les voir au lit en train de jouer une petite scène sur la guerre des couples pour avoir le plus de couette possible. "L'amour d'une femme. Je prendrai toujours soin de toi mon Fulgence", écrit la jolie blonde avec beaucoup d'ironie. Une publication qui a beaucoup plu à leurs fans puisqu'ils ont remis ça ce 13 mars, mais avec un nouveau concept. "On a tous une chose que l'on ne supporte pas chez son partenaire !", peut-on lire en préambule de la vidéo sur laquelle les amoureux se mettent en scène dans différentes situations pour illustrer "les 3 choses que Fufu déteste" chez Ariane.

Ariane trop bruyante pour son compagnon ?

Dans la première scénette, on découvre la première chose que le rugbyman n'est pas très fan de la façon dont sa compagne boit. "Top 1 : Que je fasse du bruit en buvant", peut-on lire tandis que la jolie blonde exaspère son chéri en buvant son thé. "Top 2 : Que je lui file le téléphone sans lui demander", et enfin, "Top 3 : Que je claque la porte". Chaque petite chose qui énerve le joueur de Montpellier est illustrée par une mise en scène pleine d'humour où le couple s'en donne à coeur joie.