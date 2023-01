Ariane Brodier : Maillot de bain, palmiers et sable fin, elle s'éclate avec son célèbre rugbyman

Pour les vacances d'hiver, il y a deux écoles. Les adeptes de montagnes et de sports d'hiver, qui vont braver le froid à des milliers de mètres d'altitude et il y a ceux qui vont chercher la chaleur et le soleil dans des endroits exotiques. Cette année, Ariane Brodier et Fulgence Ouedraogo ont choisi la deuxième option avec des vacances en famille dans les Caraïbes et plus précisément du côté de la République dominicaine. Un beau voyage en famille que le rugbyman de 36 ans n'a pas hésité à partager avec ses fans sur les réseaux sociaux. Actif sur Instagram, où il est suivi par plus de 150 000 abonnés, le natif de Ouagadougou au Burkina Faso a publié une jolie photo de sa chère et tendre et lui ce lundi 30 janvier.

Sur le cliché, on peut voir Ariane Brodier et Fulgence Ouedraogo en train de profiter à fond de leur journée de vacances dans les Caraïbes. Maillots de bain, larges sourires et lunettes de soleil, le couple ne pouvait pas rêver mieux que le sable chaud de la République dominicaine et les palmiers pour un dépaysement total à cette période de l'année. Installés du côté de Montpellier (Hérault), où le rugbyman joue pour le club de la ville, les parents de deux enfants avaient visiblement besoin de couper avec leur quotidien. "Chill and fun. À quand les prochaines vacances Ariane", se demande déjà le sportif alors que les vacances viennent simplement de se terminer.