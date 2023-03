Diaporama : Ariane Brodier invivable ? Son compagnon, célèbre sportif, dévoile les trois choses qu'il déteste chez elle !

Ariane Brodier et Fulgence Ouedraogo partagent une vidéo pleine d'humour Ariane Brodier et son compagnon Fulgence Ouedraogo au village lors des internationaux de tennis de Roland Garros à Paris. © Cyril Moreau / Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE

En couple depuis 2016, les deux célébrités sont les heureux parents de deux enfants et tout semble aller pour le mieux entre eux Ariane Brodier et son compagnon Fulgence Ouedraogo - Les célébrités dans les tribunes lors des internationaux de France de Roland Garros à Paris, le 4 juin 2017. © Dominique Jacovides-Cyril Moreau/Bestimage © BestImage, JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE

Sur Instagram, Ariane Brodier a partagé une vidéo dans laquelle on peut voir les trois choses qui énervent le plus son amoureux Ariane Brodier lors du photocall dans le cadre de la conférence de presse de France Télévisions au Pavillon Gabriel à Paris, France, le 24 août 2021. © Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage

Trop de bruit quand elle boit, claquer la porte trop fort ou encore passer le téléphone sans demander, voilà les 3 choses que déteste Fulgence Ouedraogo chez sa compagne Ariane Brodier et son compagnon Fulgence Ouedraogo au village lors des internationaux de tennis de Roland Garros à Paris le 5 juin 2017. © Cyril Moreau / Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE

