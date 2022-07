Issa Doumbia métamorphosé : son secret minceur dévoilé par son coach

Ce dernier a pris la parole le 22 juillet dernier dans une interview accordée à Télé Loisirs, levant ainsi le voile sur les coulisses ce cette "réussite". Il a notamment expliqué que l'acteur, souvent critiqué pour son corps, a débuté avec un jeûne intermittent, avant de raconter en détail, en quoi consiste cette méthode.

"Suivre son corps"

"Le jeûne intermittent va inciter à manger assez tôt le soir, ne pas grignoter entre les repas et surtout ne pas manger juste pour manger, comme les petits-déjeuners qu'on peut avaler machinalement alors qu'on n'a pas forcément faim. On s'écoute plus et on mange moins de produits transformés (comme les céréales) qui donnent ensuite un coup de fatigue quelques heures plus tard" a-t-il révélé, avant de parler plus personnellement de son client, et d'expliquer qu'il ne pratique plus cette méthode actuellement.

"Issa Doumbia a arrêté le jeûne intermittent : il s'écoute et il a peut-être besoin de manger plus le matin en cette période. Mais qui sait, en septembre aura-t-il envie de reprendre ? Il faut vraiment suivre son corps, et c'est mon rôle de l'écouter lui aussi. Ça ne sert à rien de se forcer (..) C'est ça qui a fait la réussite de ses entraînements : ne jamais être radical !" a t-il déclaré, lui qui est également réputé pour être le coach sportif d'Iris Mittenaere.

En 2018, l'acteur originaire de Versailles faisait déjà part à ses fans de son envie de perdre du poids, en justifiant ce besoin par le prisme de la santé, tout comme Marilou Berry. "Ce n'est pas une question de style, mais de santé, de mode de vie, je n'en pouvais plus de faire quelques pas et être fatigué ! J'ai toujours assumé ce corps et je n'en avais pas honte, mais il me pesait si je puis dire", avait-il raconté à ses abonnés sur Instagram.

Depuis, le chemin parcouru par l'acteur de Sales Gosses est juste phénoménal !