Issa Doumbia victime de racisme et de grossophobie : règlement de comptes "hors caméras"

Issa Doumbia a su se faire une place dans le milieu du divertissement. Sur scène, au cinéma ou à la télévision, il fait l'unanimité grâce à son naturel et son humour. Mais lors d'une interview pour le Buzz TV de TV Mag, donnée le 12 mai 2021, l'homme de 38 ans a révélé les critiques auxquelles il a dû faire face à ses débuts.

Comme dans la série Dallas, l'univers du divertissement peut être impitoyable. Certaines personnes dans le métier ne sont pas ouvertes d'esprit et ont parfois du mal à accepter certains profils considérés comme différents. Récemment, l'ancien candidat de The Voice Olympe par exemple a révélé qu'il avait été victime de grossophobie à la suite de sa participation à l'émission de TF1. Des commentaires négatifs liés au physique, qu'Issa Doumbia ne connaît malheureusement que trop bien.

L'ancien acteur de Nos Chers voisins a également souffert de grossophobie et de racisme dans sa carrière. Lui qui se bat pour perdre du poids a notamment dû faire face à des réalisateurs qui ont eu des propos déplacés envers lui à ses débuts. "Sur mes premières séries, j'ai eu de vrais problèmes. J'avais 20 ans ! Il y a des années, on m'avait dit qu'être comédien de banlieue, noir et gros, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, je montre que ça l'est", a-t-il tout d'abord confié lors de l'émission Web Buzz TV.

Il a ensuite expliqué qu'un jour, un réalisateur lui a dit "un truc scandaleux", sans dévoiler son nom ni les propos exacts. Mais hors de question pour Issa Doumbia de se laisser faire ! Malgré le fait qu'il venait de débuter, il a pris la décision de répliquer : "Tout le plateau a entendu, tout le monde s'est dit que j'allais fermer ma gu*ule parce que j'étais tout nouveau sur le projet. Et en fait, j'ai ouvert ma gu*ule et je l'ai remis à sa place. Il était méchant avec tout le monde. Tout le monde avait un peu peur de lui. Et quand je l'ai remis à sa place, j'avais vraiment 20 ans hein, mais après, tout le reste du tournage, il était plus cool avec moi et il me parlait mieux", s'est souvenu le présentateur de Show Me Your Voice (M6).

Un revirement de situation qui lui a valu l'admiration de ses collègues. "Je préfère régler les choses hors caméras, dire les choses aux gens, mais je ne me laisse pas faire. Ça, ça ne peut pas passer avec moi", a-t-il conclu.