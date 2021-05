Olympe, son après The Voice violent : "On a essayé de me transformer..."

En 2013 était diffusée la deuxième saison de The Voice. À l'époque, la compétition a été remportée par Yoann Fréget mais un autre candidat a marqué les esprits, c'est Olympe. Alors âgé de 23 ans, celui qui a évolué dans l'équipe de Jenifer a par la suite eu l'occasion de lancer sa carrière en signant un contrat avec Mercury Records pour sortir deux albums. Le premier fut un album éponyme composé de reprises interprétées durant l'émission ainsi que le titre inédit Merci. Il est devenu le premier candidat révélé par The Voice à obtenir la place de n°1 des ventes avec un premier disque. Le , il a sorti le disque C'est facile.

Une expérience qui s'est révélée être en demi-teinte pour le chanteur. Et pour cause, Olympe a découvert un milieu au sein duquel le physique de chacun avait une place très importante. Le sien ne collait apparemment pas avec les idées des producteurs. "Après The Voice, j'ai eu la chance de signer dans une grande maison de disques, mais on ne m'a pas laissé écrire ni composer. On a aussi essayé de me transformer, on m'a demandé de perdre du poids : 'Tu es trop gros, on est obligé de te cacher derrière un piano...' À 23 ans, c'est difficile à entendre !", a rapporté le mari de Julien Van Der Drisch lors d'une interview pour Télé 2 semaines.

Et, malgré les succès de ses premiers opus, Olympe a pris le risque de se lancer tout seul en créant son propre label. "J'ai pu co-écrire et composer toutes les chansons. Sans maison de disques, j'ai forcément moins de moyens, mais j'ai plus de liberté !", a-t-il expliqué. C'est avec ce label qu'il revient en force le 7 mai prochain avec un nouveau single, intitulé Fort. Un titre qui lui permet de "raconter ces dernières années, traversées de doute."

Olympe est assurément de retour sur le devant de la scène puisqu'il est également attendu sur les antennes de TF1 à la rentrée prochaine avec la saison anniversaire et All Stars de The Voice. "J'ai hâte de revivre l'expérience qui m'a fait connaître et de retrouver les émotions que l'on peut vivre sur ce plateau", se réjouit-il. Ses fans aussi sans aucun doute !