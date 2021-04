Olympe (The Voice) marié à Julien, leur projet d'adopter compromis : "On nous fait comprendre que..."

Le chemin est long, très long... Le chanteur Olympe n'a jamais caché vouloir devenir papa. Un rêve qu'il partage avec son mari Julien Van Der Drisch, qu'il a épousé en toute discrétion il y a un peu plus de quatre ans. Mais, alors qu'il est bien possible pour les couples de même sexe d'adopter en France, les chances pour que leur projet aboutisse semblent moindres.

Joffrey Boulanger de son vrai nom, révélé dans The Voice en 2013, l'a malheureusement bien compris. "On a un agrément pour adopter depuis trois ans, mais c'est compliqué d'adopter en France", a-t-il confié lors d'une interview pour Gala. Et de préciser que sa situation amoureuse demeure un frein : "Concrètement, on a un agrément qui nous permet d'adopter un enfant qui a entre 3 mois et 4 ans, mais on nous fait comprendre que bon... Ils fonctionnent avec la construction psychique un papa et une maman, on n'arrivera pas à adopter, car nous sommes un couple gay."

Olympe, qui a récemment prôné l'acceptation de soi à travers un texte émouvant, a expliqué avoir malgré tout l'opportunité d'accueillir un enfant dans sa vie... à une condition non négligeable. "On nous a fait comprendre qu'adopter un enfant trisomique, ça irait plus vite,", a-t-il révélé. Une situation pour laquelle le chanteur n'est pas prêt à s'engager. "Ce n'est pas qu'on ne veut pas, mais c'est simplement que c'est une charge plus lourde qu'un enfant en pleine santé, et avec mon métier, c'est compliqué de donner l'attention nécessaire à un enfant qui est atteint de trisomie", a-t-il admis. Reste qu'Olympe et Julien sont disposés à s'occuper d'un enfant malade. "On a précisé au service d'adoption que nous ne sommes pas contre adopter un enfant qui a des problèmes de santé, car lorsqu'un enfant arrive au monde, on ne peut pas soupçonner certaines pathologies, c'est la vie !", a-t-il encore confié à nos confrères.

En attendant de fonder la famille dont il rêve, Olympe continue de développer ses projets musicaux. Le 7 mai prochain, il sortira son nouveau single intitulé Fort.