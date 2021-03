Olympe (The Voice) critiqué sur son poids : exit les régimes, sa mise au point parfaite

Parfois, Olympe repense à tous ces commentaires odieux qu'il a pu recevoir lors de son passage à The Voice. Un déchaînement de haine qui le marque toujours autant. "Il est gros", "il a les hanches d'une femme", "vu son boule et ses hanches ça doit être un trans", énumère le jeune artiste de 31 ans. Dans le milieu de la musique, quelqu'un a même osé lui dire qu'il était "tellement gros qu'on doit te cacher derrière un piano".

"J'ai écouté, j'ai lu, j'ai été blessé, humilié. Je ne suis pas là pour me plaindre, juste vous dire que j'ai décidé de m'accepter. Avec mes formes, mes belles imperfections. Apprendre à s'aimer, pour mieux vivre", affirme désormais Olympe, plus fort que jamais.

Ce n'est pas la première fois qu'Olympe dénonce le harcèlement dont il est parfois victime. Il y a deux ans, une personne le tenait responsable du suicide du chanteur de Linkin Park, Chester Bennington, proférant des insultes homophobes. "Cela fait un an que cela dure. On me souhaite la mort, on dit que je suis responsable d'un suicide d'une personne que je ne connais pas, on me juge physiquement et sur mon orientation sexuelle. Cela va cesser, je laisse la justice s'en charger", annonçait-il. Olympe n'est clairement plus du genre à se laisser marcher dessus.