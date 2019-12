The Voice : Un ancien gagnant part à la conquête des métros de Paris

Révélé au grand public grâce à sa participation à l'émission phare de TF1 The Voice, en 2013, Yoann Fréget avait remporté la compétition face au favori de l'époque, Olympe. Après sa victoire, il avait sorti un premier album qui n'avait malheureusement pas rencontré de succès. Depuis, le chanteur a changé de nom : il se fait appeler Yoann FreeJay. Exilé aux États-Unis un temps pour donner un nouveau souffle à sa carrière, il est désormais de retour en France avec une nouvelle ambition, celle de se mettre le public français dans la poche.

Pour atteindre cet objectif, il a annoncé mercredi 4 décembre 2019 à ses abonnés sur Instagram qu'il se lançait à la conquête des couloirs de métro de Paris. "J'ai réalisé un nouveau rêve... Improbable pour certains peut-être mais que je visualisais dans le jardin secret de mon âme depuis des années ! Quelques mois avant de gagner The Voice devant + de 10 millions de personnes sur TF1, j'avais obtenu mon accréditation de #MusicienDuMétro... Pris dans le tourbillon de l'émission, ainsi que dans la lutte médiatique qui s'ensuivit, je ne m'étais finalement jamais autorisé à vivre ce doux rêve d'égayer les métros de Paris, étant ainsi au plus proche des gens... C'est désormais chose faite et je ne peux même pas expliquer ma joie par des mots...", a-t-il déclaré.

Dans la vidéo qui accompagne cette publication, Yoann précise qu'il a déjà entamé sa nouvelle vie de musicien, le 3 décembre. "Je suis allé chanter dans le métro parisien pour lutter contre la grisaille environnante, répandre la joie, l'amour et rassembler des gens de tous pays et de tous âge. Je suis resté pendant des heures. Désormais, en plus de mes activités professionnelles classiques, les concerts, les soirées privées et le coaching vocal, vous pourrez parfois me retrouver quand ça me prend dans le métro parisien pour essayer d'apporter de la lumière."