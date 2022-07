Marilou Berry amincie de 25 kg pour "Joséphine" : ce qu'elle a fait pour perdre autant de poids

En 2013, Marilou Berry dévoilait au grand public sa nouvelle silhouette, alors que sortait le film Joséphine, qui sera diffusé ce soir sur la chaîne TF1.

"Elle bouffait des soupes dégueulasses, je ne sais pas comment elle faisait", expliquait son ami Mehdi Mangal dans l'émission 50' Inside. "Quand on l'invitait à dîner, elle ramenait ses petites soupes alors qu'on lui préparait des choses bien ! Elle voulait vraiment perdre du poids, elle a fait beaucoup de sport parce qu'elle n'était plus à l'aise avec elle-même" ajoutait-il. Du sport, et plus précisément du "yoga bikram", rapportait l'actrice à Femme Actuelle en 2017. Une pratique qui "favorise l'élimination des toxines et les étirements musculaires". Elle expliquait aussi se rendre parfois à la clinique Buschinger en Allemagne, spécialisée dans le jeûne thérapeutique.

"Être grosse, c'est chiant"

Mais cette décision de maigrir, la fille de Josiane Balasko l'a prise toute seule. Une perte de poids de 25 kilos qu'elle explique pour plusieurs raisons. "Je ne vais pas passer ma vie à jouer des rôles de jeunes femmes de 20 ans mal dans leur peau. Donc les rôles évoluent avec moi et inversement. Et mon corps est un vecteur de jeu" racontait-elle notamment dans l'émission 50 mn inside, alors qu'elle a souvent été amenée à interpréter des femmes rondes dans sa carrière d'actrice, notamment dans la série Je te promets, où elle incarne Maud Gallo - l'équivalent de Kate Pearson dans la série américaine dans This is us -, une jeune femme mal dans sa peau prête à tout pour perdre du poids.

"J'en avais assez de devoir faire 37 boutiques pour trouver un pantalon à ma taille", avait également reconnu la mère d'Andy pour justifier ce changement physique. En revanche, elle ne s'est jamais empêchée de vivre à cause de son corps et n'a jamais hésité à changer de silhouette quand elle le souhaitait. Ce régime, elle l'a fait justement pour elle, et non par rapport aux regards des autres. Elle explique également cette métamorphose par les problèmes physiques que cela engendrait d'être en surpoids. "Être grosse, c'est chiant ! On a mal aux genoux, au dos... Ce n'est pas possible", avouait-elle.

Quoiqu'il en soit, tant que l'actrice de 39 ans se sent bien dans sa peau c'est le principal !