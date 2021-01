Marilou Berry et ses formes assumées : "Mon corps ne m'a jamais empêchée de faire quoi que ce soit"

Encore un sacré pari pour TF1 ! Le 1er février 2021, la première chaîne lance une adaptation française de la série This is us intitulée Je te promets. Si certains éléments ont été modifiés pour correspondre davantage aux codes de notre pays, le pitch reste le même. L'histoire suit les aventures d'un couple qui perd l'un de ses triplés à la naissance et qui adopte un enfant abandonné ce même jour à l'hôpital. Puis elle s'attarde, parallèlement, sur le futur de cette fratrie. Chez nous, ces trois rôles sont tenus par Narcisse Mame - Mathis -, Guillaume Labbé - Michaël - et Marilou Berry - Maud.

Mon corps ne m'a jamais empêchée de faire quoi que ce soit

Le programme U.S met en vedette la comédienne Chrissy Metz dans le rôle de la soeur, cette femme en surpoids rongée par la timidité, les régimes et la haine de soi. Si elle a accepté avec plaisir de rejoindre le cast, Marilou Berry ne s'est pas du tout reconnue en lisant la description de son personnage. "Elle a fait de la peur du regard de l'autre une faiblesse, ce qui est assez immature de sa part, explique-t-elle dans les colonnes de Paris Match. Je ne la comprends pas. Mon corps ne m'a jamais empêchée de faire quoi que ce soit. Mais certains de ses sentiments ont été les miens, et c'est un peu douloureux, bien que libérateur, de devoir les revivre."

Il y a toujours très peu de diversité des corps et des nationalités sur nos écrans

Il est vrai que, fut un temps, la silhouette de Marilou Berry était sans cesse passée au crible. A l'époque du tournage des Nouvelles Aventures de Cendrillon, l'actrice avait perdu de nombreux kilos. "J'ai perdu 25 kg. 'Vous disiez être bien dans votre peau, mais vous avez fini par faire comme toutes les autres !', m'ont reproché certaines personnes. Mais je n'ai jamais fait l'apologie de l'obésité : on a mal aux genoux, au dos, on ne trouve rien à sa taille... Être grosse, c'est chiant !", avait-elle confié en 2017 à La Parisienne. Les critiques, Marilou Berry les affronte, et elle se rend compte que leurs tournures a évolué. "Il y a dix ans, on me traitait de grosse vache et c'était presque plus facile qu'aujourd'hui, se souvient-elle aujourd'hui auprès de Paris Match. On est entré dans une ère plus pernicieuse avec une fausse bienveillance. 'Tu es grosse mais tu es belle'. En attendant, il y a toujours très peu de diversité des corps et des nationalités sur nos écrans."