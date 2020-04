Chrissy Metz (This Is Us) : Son contrat "l'oblige" à perdre du poids

Jeudi 30 avril 2020, M6 débute la diffusion de la première saison de This Is Us, une série familiale douce-amère centrée sur les turbulences heureuses et douloureuses d'une fratrie peu commune, celle que forment les "triplés" Randall (Sterling K. Brown), Kate (Chrissy Metz) et Kevin Pearson (Justin Hartley). L'occasion d'en apprendre un peu plus sur l'une des touchantes héroïnes de cette "dramédie", Chrissy Metz. L'actrice de 39 ans a bataillé toute sa vie avec son poids - elle confiait d'ailleurs au Hollywood Reporter être "née enrobée". Elle avait même débuté un régime Weight Watchers à seulement 11 ans.

Ses problèmes de poids l'ont aidée à rentrer dans le personnage de Kate, dans This Is Us, qui s'inspire de la soeur du créateur de la série, Dan Fogelman, laquelle a perdu beaucoup de poids. Mais avant de jouer dans la série, elle a réalisé le jour de son 30e anniversaire qu'il était temps d'être en meilleure santé. Pour un rôle dans American Horror Story, elle a même dû porter une tenue avec du rembourrage car elle n'était pas assez grosse pour le personnage.

Lorsqu'elle a signé son contrat pour jouer dans This Is Us, Chrissy Metz a dû signer une clause qui l'obligeait à perdre du poids en même temps que son personnage. Dans une interview à TVLine, elle explique avoir été d'accord avec cette décision. "C'est autre chose de faire ça tout seul. Mais en tant qu'humain c'est un truc d'ego : on a plus de chance de faire quelque chose si on le fait pour quelqu'un d'autre", a-t-elle observé à ce sujet.

Plus tard, elle a précisé au Harper's Bazaar que le contrat n'était pas si strict que cela, puisqu'il ne mentionnait pas combien de kilos elle avait à perdre, ni quand elle allait devoir les perdre. Pour Chrissy Metz, cette perte de poids contractuelle était totalement justifiée puisqu'elle faisait partie de la "trajectoire du personnage". Et au final, c'est elle qui décide du poids qu'elle fait. "Que je perde du poids ou non, c'est purement mon choix. Ce n'est pas parce que je pense que les femmes voluptueuses ou qui ont des formes ne sont pas attirantes", a-t-elle clarifié auprès de TVLine.