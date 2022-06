Marilou Berry : Son fils Andy pose fièrement, pour un tendre clin d'oeil à son défunt papy

Marilou Berry est plutôt discrète lorsqu'il s'agit de sa vie privée. Mais cela fait quelques rares fois que la fille de Josiane Balasko dévoile quelques précieux instants aux côtés de sa famille, à ses abonnés sur Instagram. Alors que son compagnon Alexis, un street artist répondant au pseudo du Diamantaire, a publié ce mercredi 15 juin un cliché de leur petit garçon prénommé Andy, cette fois-ci c'est l'actrice qui s'y met avec un touchant clin d'oeil à son père regretté.

On a ainsi pu voir à nouveau une photo d'Andy, petit garçon de 4 ans déjà looké avec ses cheveux longs, posant auprès d'une oeuvre dont il semblait très fier. Apparemment, lors de leur après-midi créative, Alexis et Andy ont fait quelques sculptures en terre. Et l'une d'entre elles semble représenter le visage du père de Marilou, Philippe Berry (disparu depuis le 5 septembre 2019 à l'âge de 63 ans). Sur une story, la fille de Josiane Balasko a ainsi dévoilé l'oeuvre en mentionnant son père. Puis, elle a publié une photo de son fils juché sur l'oeuvre, et probablement à côté de son papa, Alexis.

La "relève" est assurée

Le sculpteur Le Diamantaire est fier de sa progéniture, qui semble avoir déjà hérité de la fibre artistique familiale. Sur Instagram, le papa s'est félicité de son appétence pour l'art. "La relève arrive", a-t-il écrit en légende d'une photo d'Andy portant un gros diamant, recouvrant soigneusement son visage. Discrète sur son idylle avec l'artiste, Marilou Berry est en tout cas très fière de ses gloires et ses accomplissements dans le milieu du street art de son homme. "Il a débuté en collant dans les rues des diamants peints incrustés de miroirs. Il réalise à présent de superbes pièces toujours autour du diamant... On peut le suivre sur son Instagram. Et je ne dis pas ça parce que c'est mon amoureux", commentait l'actrice de 39 ans auprès de Biba, en octobre 2018.

Le deuil de son père réussi

Au sujet de son père, l'actrice vue dans Je te promets avait admis avoir réussi à finalement surmonter la douleur liée à sa perte. Grâce à son travail ainsi qu'à l'aide d'une thérapeute. "Contrairement à elle, j'ai fait le deuil de mon père. D'ailleurs ça n'a pas toujours été évident, pour moi, de me replonger dans cette période de ma vie pour y piocher des émotions à jouer à l'écran. C'est comme si j'effectuais un retour en arrière. (...) Ce qui a fait bondir mon thérapeute", avait-elle confié.