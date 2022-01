Marilou Berry : "J'ai fait le deuil de mon père"

L'actrice Marilou Berry sera de retour à 21h10 sur TF1 Lundi 31 janvier 2022 dans la série qui cartonne, Je te promets.

Pour l'occasion, la comédienne de 38 ans, récemment métamorphosée, s'est confiée chez nos confrères de Télé 7 jours sur ce personnage de Maud qui lui colle si bien à la peau et fait son succès à l'écran. Comme Maud, Marilou Berry a perdu son papa, Philippe Berry en 2019. Une douleur que l'actrice a réussi à dompter avec le travail d'un thérapeute, et qu'elle est aujourd'hui capable de réutiliser dans son travail. "Contrairement à elle, j'ai fait le deuil de mon père. D'ailleurs ça n'a pas toujours été évident, pour moi, de me replonger dans cette période de ma vie pour y piocher des émotions à jouer à l'écran. C'est comme si j'effectuais un retour en arrière. (...) Ce qui a fait bondir mon thérapeute" a-t-elle ainsi confié à nos confrères au sujet de la mort de l'ex-compagnon de Josiane Balasko .

Philippe Berry, frère de l'acteur Richard Berry actuellement en plein tourment juridique avec sa fille Coline, était sculpteur, décorateur, dessinateur et peintre. Il est mort le 5 septembre 2019 à l'âge de 64 ans dans le 18eme arrondissement de Paris d'une crise cardiaque. Il a été marié à Josiane Balasko de 1982 à 1999. Sa fille lui avait rendu hommage lors de son décès en partageant ses peintures sur Instagram et encouragé ses amis et fans à découvrir le travail de son père : "Il laisse derrière lui une oeuvre extraordinaire. Je vous invite à découvrir son incroyable travail de peinture et de sculpture, à le partager et le faire vivre encore et toujours."

Marilou Berry a annoncé que le tournage de la saison 3 de Je te promets pourrait avoir lieu à l'été prochain, et est actuellement en tournage de la série Marianne pour France Télévisions, une adaptation de la série belge culte Strip tease. Elle a également confié passer beaucoup de temps avec son fils de 3 ans, Andy.