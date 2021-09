Josiane Balasko ébranlée par la mort de Philippe Berry, le père de Marilou : touchantes confidences

Cela fait maintenant deux ans que le sculpteur Philippe Berry est décédé des suites d'une crise cardiaque, à l'âge de 63 ans. L'artiste a laissé derrière lui Marilou et Rudy, les deux enfants qu'il partageait avec son ex-épouse Josiane Balasko . Alors qu'elle s'apprête à remonter sur les planches, la comédienne est revenue sur cette douloureuse disparition. Des confidences faites dans l'intimité de sa maison de Montmartre, auprès du magazine Gala du 30 septembre 2021.

"C'était à la fois dur pour les enfants et brutal pour moi de perdre quelqu'un avec qui j'ai vécu vingt ans", confie la star du Splendid. Heureusement, la comédienne de 71 ans a pu compter sur le soutien de son mari George Aguilar. Ce dernier était également présent pour ses enfants et son petit-fils chéri Andy, le fils de Marilou né en 2018.

"Heureusement, comme je disais, avec George, Andy a un papy dans la mesure où il n'en a plus, non plus, du côté de son père (...), explique Josiane Balasko. Je n'ai plus mes parents, j'ai perdu récemment mon grand frère qui était beaucoup plus âgé que moi. Ma famille se résume donc à ma fille, à mon fils, à George, à mon petit-fils. Et puis il y a aussi les amis, les vrais." De sa "première vie" aux Etats-Unis, George Aguilar a également des enfants et des petits-enfants.

D'un mariage à l'autre

Tout en évoquant sa nouvelle pièce de théâtre, intitulée Un chalet à Gstaad (au Théâtre des Nouveautés), dans laquelle elle donne la réplique à son mari, l'actrice aux trois César s'est souvenue de son coup de foudre pour George Aguilar. C'était en 1999 au Venezuela, sur le tournage du film Le fils du Français de Gérard Lauzier.

Ceux qui jouaient alors un couple de cinéma ont rapidement entamé une romance en dehors des tournages, à Paris. Sauf que Josiane Balasko n'était pas encore divorcée de Philippe Berry. "Quand nous nous sommes rencontrés, mon histoire battait déjà de l'aile", explique-t-elle aujourd'hui. Une fois le divorce acté en 2000, Josiane Balasko et George Aguilar se sont mariés au Texas en trois ans plus tard.