Marilou Berry maman : rare photo de son fils au pied du sapin... il grandit si vite !

Loin, si loin de mamie Josiane

Josiane Balasko a-t-elle pu offrir ses présents à son adorable petit-fils ? Difficile à dire. Pendant le confinement, elle avait dû se contenter de voir son visage à l'aide de différents appareils de télécommunication. Elle était, heureusement, entourée de son mari, de son fils Rudy, de ses trois chiens et de son chat. "Évidemment qu'il me manque, regrettait-elle dans les colonnes du magazine Gala. Avec Marilou, on s'appelle presque tous les jours en visio. Ils vont bien, même si ce n'est pas simple parce qu'Andy demande beaucoup d'attention. Quand il sera plus grand, on lui racontera cette période inédite dont il ne se souviendra pas : 'la grande vacance'." Espérons que la magie de Noël ait opéré pour la petite famille...