Marilou Berry en couple avec un street-artist de renom, père de son fils

Le mardi 22 décembre 2020, TF1 diffuse Les nouvelles aventures de Cendrillon. L'occasion de retrouver un duo comique adoré de tous :Josiane Balasko et sa fille Marilou Berry. Depuis plus de trois ans, la réalisatrice est en couple avec un street-artist de renom : Alexis, plus connu sous le pseudonyme du Diamantaire.

Âgé de 33 ans, il est réputé pour ses créations en forme de diamants et autres pierres précieuses. Sur son compte Instagram, on retrouve des bagues comme des vitraux et des sculptures. Avec 16 000 abonnés, Alexis a ouvert son propre site de bijouterie où il vend ses créations ornées de diamants FVS, d'or blanc, de rubis, d'émeraudes et de saphirs, pour des prix allant jusqu'à 7500 euros.

Très amoureuse et fière du travail de son compagnon, Marilou Berry n'hésite pas à vanter ses mérites dans la presse. "Il a débuté en collant dans les rues des diamants peints incrustés de miroirs. Il réalise à présent de superbes pièces toujours autour du diamant... On peut le suivre sur son Instagram. Et je ne dis pas ça parce que c'est mon amoureux", plaidait-elle dans Biba en octobre 2018.