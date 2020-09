Marilou Berry : Un an après la mort de son père Philippe, son tendre hommage

Déjà un an. C'est un bien triste anniversaire qu'a fêté Marilou Berry, le 5 septembre 2020. Sur son compte Instagram suivi par 137 000 abonnés, la comédienne de 37 ans a posté une photo de son défunt papa, l'artiste Philippe Berry, en story.

Tout comme elle l'avait fait peu après l'annonce de sa mort, Marilou Berry a voulu mettre la lumière sur le travail artistique de son défunt papa, emporté par un arrêt cardiaque. "1 an", a sobrement commenté la star des films Joséphine et Vilaine, en légende d'une photo de Philippe Berry dont le compte Instagram était mentionné et qui posait devant une de ses oeuvres, L'Équilibre des éléphants. Une sculpture que l'on retrouve du côté de Mougins et que l'acteur Richard Berry - frère du défunt - avait lui aussi récemment mise en avant lors d'un passage dans la région.

De toute évidence, le clan souhaite que le grand public continue de découvrir le travail de Philippe Berry. Une manière de continuer à faire vivre sa mémoire et de se rappeler qu'il laisse derrière lui de belles créations. "Il laisse derrière lui une oeuvre extraordinaire. Je vous invite à découvrir son incroyable travail de peinture et de sculpture, à le partager et le faire vivre encore et toujours", avait ainsi déclaré Marilou Berry en septembre 2019.

Face à cette terrible épreuve de la vie, la comédienne avait pu compter sur le soutien et l'amour de son amoureux, mais aussi de ses fans. Elle avait pris la peine de chaleureusement les remercier. "Je voulais vous remercier parce que, depuis le décès de mon papa, j'ai reçu énormément de messages de soutien. C'est vrai qu'on ne se connaît pas, a priori, on pourrait se dire que je n'en aurais rien à foutre... Mais, en fait, voilà, ça m'a beaucoup touchée et je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir autant de soutien et de présence autour de moi", avait-elle confié.