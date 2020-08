Richard Berry, très fier : bel hommage à son frère mort, Philippe Berry

Au printemps dernier, c'était Marilou Berry qui rendait hommage à son papa, ex-mari de la comédienne Josiane Balasko, alors qu'il aurait dû fêter son 64e anniversaire... Au moment de la mort de son père, la star de la comédie Joséphine avait déjà salué le travail artistique de Philippe Berry et avait vivement encouragé ses abonnés à se pencher sur ses créations. "Il laisse derrière lui une oeuvre extraordinaire. Je vous invite à découvrir son incroyable travail de peinture et de sculpture, à le partager et le faire vivre encore et toujours", disait-elle alors, également très fière. Nul doute qu'elle-même fera connaître un peu plus tard à son fils Andy (1 an et demi) l'oeuvre de son grand-père afin que celui-ci ressente la même fierté que le reste du clan Berry face au talent du regretté artiste.