Marilou Berry proche de son frère adoptif Rudy, un beau coach sportif

Marilou Berry est partout en ce moment ! A l'affiche de l'une des séries phares de ces dernières semaines, Je te promets aux côtés d'Hugo Becker et Camille Lou, elle sera ce soir sur TFX dans un de ses exercices préférés, la comédie romantique. Joséphine s'arrondit, qu'elle a réalisé et dans lequel elle partage l'affiche avec sa mère Josiane Balasko, n'est autre que la suite de Joséphine, deux films adaptés de la série de bandes dessinées du même nom de la dessinatrice Pénélope Bagieu.

Sur le plan personnel, malgré une période plutôt sombre depuis les révélations fracassantes ayant touchées sa famille et son oncle Richard Berry, l'actrice de 38 ans va sûrement trouver du réconfort auprès de Rudy, son frère adoptif. Originaire des Antilles et adopté enfant par Josiane Balasko et Philippe Berry, Rudy n'a pas choisi la même voie que sa soeur puisqu'il est devenu coach sportif.

La jeune maman du petit Andy fait d'ailleurs souvent référence à son frère sur ses réseaux, notamment dans une publication Instagram où elle évoque une anecdote amusante. Son personnage dans Je te promets, la version française de la série américaine This is us, a également un frère adoptif, ce qui a amusé l'actrice. Elle poste aussi des photos nostalgiques d'elle et Rudy enfant, l'occasion de voir la complicité entre eux deux.

Touchés par le décès de leur père Philippe Berry, sculpteur et frère de Richard Berry, en septembre 2019, le duo a pu se soutenir et partager cette épreuve ensemble et lui rendre un dernier hommage. Une épreuve de plus qui s'ajoute aux accusations de leur cousine Coline Berry à l'encontre de son père Richard. La fille de Catherine Hiegel, dénonce des actes incestueux de la part de son père. Une situation difficile à gérer pour Marilou, qui a tout de suite soutenu sa cousine, sans pour autant se réjouir du malheur de son oncle.