Richard Berry : Sa fille Coline sort du silence et martèle ses graves accusations dans un long message

Dans la foulée de l'affaire Duhamel, portée par Camille Kouchner, voilà une sordide histoire qui prend de nouveau forme sur la place publique... Comme le rapportait Le Point, Richard Berry est visé par une plainte de sa fille Coline pour viols, agressions sexuelles et corruption de mineur. Une plainte qui vise également l'ex-femme de l'acteur, Jeane Manson. Mais l'artiste de 70 ans nie totalement et intégralement les faits reprochés. En réaction à la prise de parole de son père sur Instagram, Coline a réagi.

Parole contre parole

Ce mercredi 3 février 2021, Coline Berry Rojtman a elle aussi choisi de s'exprimer publiquement sur son compte Instagram par un très long message. Elle reproche à Richard Berry ce qu'elle considère comme une stratégie en ayant pris les devants avec son propre message. "A ainsi été fait délibérément le choix du tribunal médiatique des réseaux sociaux alors qu'un journaliste d'investigation poursuit actuellement son travail d'enquête sur ces faits, que mon père a pu accueillir chez lui le 27 janvier. Mon dépôt de plainte, acte grave, réfléchi et pondéré, est désormais réduit par mon père à un récit 'qui aurait évolué' depuis la grossesse de sa femme actuelle [Pascale Louange, NDLR]", écrit-elle.

Aujourd'hui âgée de 45 ans, Coline Berry affirme que l'annonce de la grossesse de l'épouse de l'acteur quand elle-même était enceinte de son troisième enfant "a ravivé, comme tout événement psychosexuel, les traumatismes que j'avais subi enfant, j'essaie d'évoquer ces faits depuis longtemps, avec constance et discernement." Elle ajoute n'avoir jamais changé son récit et pouvoir compter sur des témoignages au sein de sa famille. Elle est d'ailleurs soutenue par sa mère et ex-compagne de l'acteur, Catherine Hiegel. Sa cousine Marilou Berry a aussi pris parti pour elle.

Détails glauques et prescription des faits en ligne de mire

Coline Berry, qui avait encore trois ans pour porter plainte avant que la prescription des faits ne tombe, martèle que ce qui aurait changé ce serait l'attitude de son père Richard Berry à son égard : "De la violence première, il est ensuite passé à la sollicitation moite pour que je 'passe l'éponge' ou ne le fasse pas passer pour un pédocriminel." Elle assure également qu'un "examen minutieux" des faits qu'elle lui reproche devrait supposément anéantir "ses mensonges". Et pour cela elle a donné quelques détails glauques sur ce qu'elle aurait affronté enfant. "Car c'est cette enfant, celle qui était embrassée par son père sur la bouche avec la langue, celle avec qui son père n'a jamais eu la moindre pudeur, celle qui a dû participer à ses jeux sexuels dans un contexte de violences conjugales, c'est elle, qui a déposé plainte", a-t-elle ajouté.

Affirmant ne rien craindre de ces "tentatives d'intimidation, de destruction et d'annihilation" de la part de son père Richard Berry et de ses soutiens - son ami Alexandre Arcady a notamment pris sa défense sur BFM - Coline Berry dit faire "toute confiance aux services de police et de justice" pour que "la vérité soit faite" et encourage tous les enfants victimes d'actes similaires à dénoncer leur agresseur.

Richard Berry lui aussi confiant envers la justice

Dans son message publié sur Instagram, l'acteur des films L'Emmerdeur, Pédale douce ou encore L'Addition écrivait : "Dès que j'ai appris que cette démarche judiciaire avait été engagée, j'ai immédiatement fait écrire au procureur de Paris pour lui demander, malgré la prescription, qu'une enquête approfondie soit diligentée pour que la vérité soit définitivement établie. Je démens de toutes mes forces et sans ambiguïté ces accusations immondes. Je n'ai jamais eu de relations déplacées ou incestueuses avec Coline ni avec aucun de mes enfants. Ces allégations sont fausses. Même répétées cent fois, par voie de presse ou par tout autre moyen, elles ne sont rien d'autre qu'un mensonge. L'ensemble des témoins de l'époque qui ont partagé notre vie et nos moments communs sont formels : rien de tout cela n'a existé."

Richard Berry reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.