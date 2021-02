Richard Berry accusé d'inceste : sa fille Coline porte plainte contre Jeane Manson, son ex belle-mère

Coline Berry a voulu se libérer du poids du silence... Le mardi 2 février 2021, franceinfo a révélé que la fille aînée de Richard Berry a porté plainte contre lui, mais aussi à l'encontre d'une de ses anciennes belles-mères, la chanteuse américaine Jeane Manson, pour viols, agressions sexuelles et corruption de mineur.

Coline Berry pose donc ces accusations sur son père et sa belle-mère de l'époque, dans une plainte déposée au courant du mois de janvier. La brigade des mineurs de Paris a été saisie de l'enquête concernant Richard Berry par le parquet de Paris il y a une semaine.

Alors que Richard Berry a démenti "sans ambiguïté ces accusations immondes", Coline Berry semble s'être souvenue assez récemment des crimes dont elle aurait été victime enfant. Le délai de prescription pour des faits d'attouchements sur mineur de moins de 15 ans ayant été étendu à 30 ans à compter de la majorité, Coline Berry Hiegel avait encore trois ans pour porter plainte.

Pour l'heure, son témoignage n'est pas encore connu. Richard Berry, lui, a publié un long démenti sur Instagram dans lequel il remet en cause le récit de sa fille. "Alors qu'elle avait deux ans, sa mère et moi nous sommes séparés dans des conditions très conflictuelles. Je m'occupais de Coline le dimanche chez mes parents, puis le week-end avec ma compagne de l'époque Jeane Manson et sa fille du même âge (...) Il y a sept ans, alors que j'annonçais à ma famille que ma femme et moi attendions un enfant, Coline, elle même enceinte, a réagi avec une violence extrême, puis, dans un mail envoyé à ma femme, elle a pour la première fois fait allusion au fait qu'elle aurait été abusée (...) Je n'ai jamais eu de relations déplacées ou incestueuses avec Coline ni avec aucun de mes enfants", a écrit Richard Berry sur Instagram. Pour l'heure, et toujours d'après franceinfo, Coline Berry maintient ses accusations.

Pour rappel, Coline Berry Hiegel est née en 1976 de la relation de son père, Richard Berry et de la comédienne Catherine Hiegel. Séparé, il a refait sa vie avec Jeane Manson qu'il a épousée en 1984. Ils divorceront deux ans plus tard.

Richard Berry et Jeane Manson restent présumés innocents des faits reprochés jusqu'au jugement de cette affaire.