Richard Berry accusé d'inceste : sa nièce Marilou Berry réagit et prend parti

Il n'aura pas fallu attendre longtemps avant d'avoir une réaction de la part de Marilou Berry. Le 3 février 2021, la comédienne s'est saisie de son compte Instagram pour apporter son soutien à sa cousine Coline Berry, dont elle est proche. Cette dernière a en effet porté plainte contre son père Richard Berry et son ex-belle-mère Jeane Manson pour viols et agressions sexuelles. Des faits qui se seraient produits lorsqu'elle avait 8-10 ans, dans les années 1980.

Fille de Josiane Balasko et du sculpteur Philippe Berry, Marilou Berry est donc la nièce de Richard Berry. Le temps d'une Story Instagram partagée mercredi, l'actrice a ouvertement pris le parti de sa cousine en relayant un tweet de l'organisation NousToutes avec le hashtag #MeTooInceste, mouvement qui a émergé sur les réseaux sociaux en janvier dernier, suite à la publication du livre La Familia Grande, dans lequel l'auteure Camille Kouchner accuse son beau-père Olivier Duhamel d'inceste. Déjà en novembre 2019, Marilou Berry avait rejoint le collectif NousToutes et d'autres personnalités pour une marche contre les violences sexistes et sexuelles à Paris.

Suite à la sortie de La Familia grande, Coline Berry (la fille de la comédienne Catherine Hiegel) a porté plainte contre son père et sa belle-mère pour viols, agressions sexuelles et corruption de mineur. La brigade des mineurs de Paris a été saisie de l'enquête concernant par le parquet de Paris il y a une semaine. Mardi soir sur Instagram, Richard Berry a démenti "de toutes (ses) forces et sans ambiguïté ces accusations immondes" et expliqué l'origine de cette délicate histoire familiale, partie de la naissance de sa troisième fille Mila, en 2014...