Richard Berry fier papa de Mila : photos et message pour ses 6 ans

Richard Berry est un papa complètement gaga. Sur son compte Instagram suivi par un peu moins de 74 000 abonnés, il a partagé des photos de sa fille Mila, pour son anniversaire. Une demoiselle qui est le fruit de son histoire d'amour avec Pascale Louange.

L'acteur a posté trois photos, faisant toutefois en sorte de veiller à préserver l'anonymat de la fillette. "Bon anniversaire ma merveilleuse fille", a-t-il écrit en légende. Quelques mots simples, mais qui transcrivent bien toute sa fierté et son amour pour sa petite dernière. Ce n'est cependant pas la première fois qu'il fait fondre ses abonnés en souhaitant un bon anniversaire à Mila puisqu'il en avait déjà fait de même l'an dernier. À 70 ans, Richard Berry est un adepte des réseaux sociaux même s'il les utilise avec parcimonie. Il s'en était par exemple servi pour saluer la mémoire de son défunt frère, Philippe Berry, et partager ses oeuvres.

Mila est née de l'histoire d'amour entre Richard Berry et sa femme la comédienne Pascale Louange, 48 ans. Une romance qui a donné lieu à un mariage en 2016 devant plusieurs invités VIP. L'acteur est aussi le papa de deux autres filles : Coline, née en 1976 de son ancienne histoire d'amour avec la comédienne Catherine Hiegel, et Joséphine, née en 1992 de sa romance avec Jessica Forde. Malgré une carrière riche, il a essayé d'être un papa présent pour ses enfants. "J'ai eu l'impression de prendre de la place, surtout avec mes deux plus grandes filles. La deuxième a résolu le problème en allant vivre à Londres. Elle grandit en tant qu'actrice là-bas, loin de moi, et quand elle reviendra en France – si elle revient – on pourra dire qu'elle a fait tout ce parcours sans l'aide de son père. Je trouve ça très courageux de sa part", confiait-il en 2016 au micro de Purepeople.com.

Côté projet, Richard Berry sera de retour sur scène le 24 septembre avec le spectacle Plaidoiries, au Théâtre Libre à Paris.