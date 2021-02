Richard Berry accusé d'inceste - Marilou Berry cash : "Je ne me réjouis pas du malheur de mon oncle"

Le 2 février 2021, c'est le choc et la sidération : Richard Berry annonce en personne que sa fille aînée Coline l'accuse d'inceste. L'acteur âgé de 70 ans dément catégoriquement et se dit serein face à la justice alors que les faits, supposément survenus dans les années 80, sont sans doute prescrits. Le clan éclate, du moins publiquement, puisqu'une scission existait déjà en secret depuis 2014. La comédienne Marilou Berry a pris partie pour sa cousine.

Dans l'édition du 22 février du journal Libération, la star de la série Je te promets (TF1) est revenue sur le soutien sans faille qu'elle apporte à sa cousine Coline, laquelle affirme avoir été victime d'inceste de la part de son illustre paternel. "A quoi ça servirait que je gueule place de la République avec #NousToutes si je ne suis pas capable de faire le ménage dans ma propre famille ?", explique-t-elle, en référence à la marche organisée contre les violences faites aux femmes. L'actrice cherche donc à maintenir une cohérence dans son action et tant pis si cela vient fragiliser un peu plus encore son clan. D'ailleurs, Marilou Berry l'admet volontiers : la plainte de sa cousine jetant le doute sur le comportement supposé de Richard Berry n'est pas pour elle une partie de plaisir. "Je ne me réjouis pas du malheur de mon oncle", jure-t-elle. A une époque, elle en était même très proche, ayant travaillé à ses côtés et loué un de ses appartements.

Marilou Berry, qui s'agace d'être accusée de "faire prospérer le chaos dans sa famille", se félicite toutefois que sa cousine se soit finalement sentie assez forte pour porter plainte. "Ce qui me rend heureuse dans cette histoire, c'est qu'après avoir passé presque quarante ans à porter ce fardeau, Coline n'est plus seule", explique l'actrice, qui avait précédemment déclaré l'avoir soutenue très tôt contre son oncle et ses grands-parents. Même son regretté papa, Philippe Berry, était du côté de Coline contre son propre frère. Quant à Richard, il est aujourd'hui très soutenu : par sa femme Pascale, sa fille Joséphine, sa soeur Marie, son ex-épouse Jeane Manson - aussi visée par la plainte de Coline - et même son ex belle-fille Shirel.

Richard Berry reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.