Richard Berry et Jeane Manson accusés d'inceste : Shirel riposte et condamne "un souvenir inventé"

C'est au tour de Shirel de donner sa version de l'histoire. Le 4 février 2021, auprès de BFM TV, la chanteuse a démenti les accusations d'inceste qui pèsent sur sa mère Jeane Manson et son ex-beau-père Richard Berry. Le 21 janvier dernier, Coline Berry-Rojtman (la fille aînée de l'acteur) a porté plainte auprès du parquet de Paris pour des faits de "viols ou d'agressions sexuelles incestueux, et de corruption de mineure". Dans une interview accordée au Monde et publiée jeudi, elle affirme notamment avoir été poussée, avec Shirel, à prendre part à des "jeux sexuels" par son père et son ancienne belle-mère lorsqu'elles étaient enfants, au milieu des années 1980.

"Elle a dit que j'étais dans la chambre avec eux, je suis donc le seul témoin et j'avais 6 ou 7 ans, et je peux vous dire que rien de tel ne s'est passé. Jamais, ô grand jamais", affirme la fille de Jeane Manson et du producteur de cinéma franco-israélien André Djaoui jeudi, lors d'une interview vidéo à distance. Shirel Sayegh Djaoui (qui s'appelle en réalité Jennifer) a ajouté qu'elle avait une mère "très protectrice qui n'aurait jamais laissé faire ça". Si la chanteuse de 42 ans ne se souvient de rien, c'est qu'il n'y a pas de tels souvenirs à avoir : "J'ai des enfants [Liam, Luna et Adiel, 13, 11 et 2 ans, NDLR], ils ont des antennes (...). Si j'avais senti la moindre chose de perverse ou qui n'allait pas, qui avait une mauvaise note comme ça je m'en serais rappelée, ce serait imprimé en moi."

En revanche, Shirel confirme que sa mère et son beau-père n'étaient pas heureux durant leur mariage, entre 1984 et 1986. "Je me souviens d'autres choses qui n'ont pas de rapport avec la sexualité, que c'était pas un couple qui s'entendait, que c'était pas une période très facile, je n'ai d'ailleurs pas gardé contact, ni avec elle, ni avec Richard pendant 35 ans, parce qu'on ne s'est pas très bien entendus, a ajouté l'ex-star de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Mais de là à accuser et me mettre en plus dans cette scène horrible, c'est grave. Ça salit vraiment tout le monde et je ne comprends pas pourquoi elle fait ça."