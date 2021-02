Richard Berry et Jeane Manson, un mariage malheureux : "C'était la pire des configurations"

Le comédien et réalisateur n'est pas le seul à être accusé de viols et d'agressions sexuelles, puisque son ex-femme Jeane Manson fait elle aussi l'objet d'une nouvelle plainte. Coline Berry (45 ans), la fille aînée de Richard Berry, née de sa relation avec l'actrice Catherine Hiegel, a en effet porté plainte au mois de janvier 2021 contre son père et son ancienne belle-mère. Les faits se seraient produits dans les années 1980, lorsque Coline Berry était âgée de 8-10 ans.

A cette époque, Richard Berry était déjà séparé de Catherine Hiegel. Il avait refait sa vie avec Jeane Manson en l'épousant en 1984. La chanteuse américaine était alors elle-même mère d'un fille, Jennifer (dite Shirel), née en 1978 de sa relation avec le producteur André Djaoui. "Alors qu'elle [Coline, NDLR] avait deux ans, sa mère et moi nous sommes séparés dans des conditions très conflictuelles, l'acteur a-t-il expliqué sur Instagram le 2 février. Je m'occupais de Coline le dimanche chez mes parents d'abord, puis le week-end avec ma compagne, à l'époque Jeane Manson, et sa fille du même âge."

C'est à cette période que Coline dit avoir été victime d'agressions sexuelles de la part de son père et sa belle-mère. Accusations que l'acteur "dément de toutes (ses) forces et sans ambiguïté". La famille recomposée de Richard Berry et Jeane Manson n'a pas tenu bien longtemps puisque le couple a fini par divorcer après deux ans de mariage.