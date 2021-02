Joséphine Berry défend son père Richard, accusé d'inceste : "Il n'y a jamais eu aucune ambiguïté"

Plus tôt cette semaine, mardi 2 février 2021, il a été révélé que Richard Berry est visé par des accusations d'inceste émanant de sa fille aînée Coline, lourdes accusations qu'il dément et pour lesquelles la justice a ouvert une enquête. Depuis, les membres de la famille réagissent tour à tour. Joséphine Berry, la cadette du comédien, qui a pour mère Jessica Forde, s'exprime dans les colonnes du Monde, qui a dévoilé ce jeudi 4 février une longue enquête sur l'affaire.

Joséphine Berry, 29 ans, défend sans "aucune ambiguïté" son célèbre paternel. La jeune femme vue dans Moi César, 10 ans 1/2, 1,39 m (réalisé par Richard Berry en 2003) l'assure, avec son père "il ne s'est jamais rien passé, il n'y a jamais eu aucune ambiguïté". Nos confrères rapportent également que la comédienne leur aurait demandé de ne pas publier leur enquête, car il s'agit de "choses qui ne regardent personne d'autre que mon père et ma soeur et les gens qui sont impliqués dans la famille."

L'affaire médiatique a débuté mardi soir quand Le Point a dévoilé que Coline Berry, 45 ans et qui a pour mère Catherine Hiegel, a déposé plainte auprès du procureur de la République de Paris. Elle accuse son père Richard, 70 ans, d'inceste. D'après l'AFP, Coline Berry dénonce "des faits de viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant et corruption de mineur".

Juste après la mise en ligne de l'article du Point, Richard Berry a posté un long message sur Instagram, dans lequel il dénonce les "accusations immondes" et les "mensonges" de sa fille : " J'ai été un père trop jeune, trop absent, mais aimant, et respectueux de ma fille (...) Il y a sept ans, dans un mail envoyé à ma femme, elle a pour la première fois fait allusion au fait qu'elle aurait été "abusée" (...) Je démens de toutes mes forces et sans ambiguïté ces accusations immondes. Je n'ai jamais eu de relations déplacées ou incestueuses avec Coline ni avec aucun de mes enfants. Ces allégations sont fausses".

Le lendemain, c'est Coline, qui, pour défendre son honneur, postait à son tour un message aux nombreux détails glaçants sur son compte Instagram : "C'est cette enfant, celle qui était embrassée par son père sur la bouche avec la langue, celle avec qui son père n'a jamais eu la moindre pudeur, celle qui a dû participer à ses jeux sexuels dans un contexte de violences conjugales, c'est elle, qui a déposé plainte".

Juste après Coline, c'était au tour de Jeane Manson de réagir, elle aussi mise en cause par la fille de son ex. La chanteuse, qui a été en couple avec Richard Berry de 1984 à 1986, dément également les accusations : "Cette démarche semble inspirée par le fort ressentiment d'une fille à l'égard de son père dans des relations familiales tumultueuses. Elle évoque des faits à caractère incestueux remontant à la période de 1984/1985. Monsieur Berry vient de dénoncer ces accusations invraisemblables. Je m'associe pleinement à son démenti, je réfute et je conteste avec force l'existence de tels faits".

Dans la famille Berry, Coline Berry Rojtman peut en revanche compter sur le soutien de sa cousine, Marilou Berry.

Richard Berry et Jeane Manson restent présumés innocents des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.