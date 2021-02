Richard Berry accusé d'inceste : visée par la plainte, son ex Jeane Manson sort du silence

C'est une affaire qui risque de durer et dans laquelle ce sera parole contre parole. Richard Berry a été accusé par sa fille ainée Coline de faits d'inceste. Il a lui-même pris les devants en publiant un message le 2 février 2021 pour s'en expliquer et démentir totalement les accusations. Sa fille a depuis elle aussi brisé le silence campant sur sa version et est bien décidée à laisser la justice faire son travail. Jeane Manson, ancienne compagne de l'acteur, est la dernière à parler.

Comme l'a rapporté France Info, la plainte de Coline Berry Rojtman - déposée en janvier dernier - touche également la chanteuse américaine. Il s'agit d'une plainte pour viols, agressions sexuelles et corruption de mineur. Dans un communiqué, publié ce 3 février, Jeane Manson écrit : "Cette démarche semble inspirée par le fort ressentiment d'une fille à l'égard de son père dans des relations familiales tumultueuses. Elle évoque des faits à caractère incestueux remontant à la période de 1984/1985. Monsieur Berry vient de dénoncer ces accusations invraisemblables. Je m'associe pleinement à son démenti, je réfute et je conteste avec force l'existence de tels faits." On ne pourrait pas faire plus clair.

Jeane Manson, qui a vécu une histoire compliquée avec Richard Berry, a également juré ne jamais avoir caché la moindre attitude dérangeante de l'acteur car, selon elle, rien de ce genre ne se serait produit. "Jamais durant une courte vie commune et à l'occasion de droits de visite restreints de Richard Berry sur sa fille [il s'était à l'époque séparé de sa compagne et mère de sa fille, la comédienne Catherine Hiegel, NDLR] je n'ai constaté des comportements inappropriés de celui-ci sur Coline. Jamais ma fille Jennifer n'a évoqué auprès de moi un quelconque comportement ambigu de monsieur Berry sur elle. Si j'avais eu connaissance, sinon simples soupçons, du plus infime acte contre nature à l'encontre des enfants, j'aurais immédiatement enclenché le processus judiciaire pour en dénoncer leur auteur, fut-il un acteur renommé", a-t-elle ajouté.