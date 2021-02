Richard Berry accusé d'inceste : Catherine Hiegel confirme le récit de leur fille Coline

Depuis le 21 janvier 2021, Richard Berry et son ex-épouse Jeane Manson font l'objet d'un plainte déposée par Coline Berry-Rojtman, la fille aînée de l'acteur. Celle-ci affirme avoir été abusée sexuellement lorsqu'elle était enfant. Si son père et son ancienne belle-mère nient fermement ces accusations, Coline peut en revanche compter sur le soutien de sa cousine Marilou Berry, et celui de sa mère, la comédienne aux deux Molières et sociétaire de la Comédie-Française : Catherine Hiegel.

Les faits se seraient produits au milieu des années 1980. En conflit avec Catherine Hiegel, son ex-compagne et la mère de sa fille Coline, Richard Berry avait refait sa vie avec la chanteuse américaine Jeane Manson, elle-même maman d'une petite fille. "Alors qu'elle [Coline, NDLR] avait 2 ans, sa mère et moi nous sommes séparés dans des conditions très conflictuelles, l'acteur a-t-il expliqué sur Instagram le 2 février. Je m'occupais de Coline le dimanche chez mes parents d'abord, puis le week-end avec ma compagne, à l'époque Jeane Manson, et sa fille du même âge." C'est à cette période que Coline Berry-Rojtman aurait été poussée à prendre part à des "jeux sexuels".

Auprès du Monde, celle qui est aujourd'hui âgée de 45 ans affirme que son père l'embrassait "sur la bouche avec la langue". Une habitude dont se souvient sa mère, qui explique que Coline a tenté de faire de même avec elle lorsqu'elle était âgée de "3-4 ans" : "Je lui ai dit : qu'est-ce que tu fais, ça va pas ? C'est pour les amoureux, c'est pas pour maman, Catherine Hiegel a-t-elle rapporté à nos confrères. Et là, elle m'a répondu : 'C'est comme ça que papa fait.' Je lui ai dit : 'Il a tort, faut lui dire.' J'ai appelé son père et j'ai pris une bordée d'injures atroces. Il m'a toujours fait peur." L'article du Monde précise que "Richard Berry, lui, se remémore aussi cet épisode, mais conteste tout baiser avec la langue."