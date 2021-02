Richard Berry accusé d'inceste : Marilou Berry avait confronté son oncle sur le sujet dès 2014

Le 2 février 2021, l'acteur Richard Berry - suivi par Le Point - prenait les devants en s'emparant de son compte Instagram pour révéler que sa fille aînée Coline avait déposé plainte contre lui et l'accusait de faits d'inceste. Il démentait alors fermement et disait avoir écrit au procureur de Paris. Depuis, les réactions s'enchaînent. Jeane Manson, ex-femme de l'acteur aussi visée par la plainte, a pris son parti. Marilou Berry, sa nièce, est en revanche du côté de sa cousine. Dans Le Monde, on apprend que la star de Je te promets aurait eu vent de cette sordide histoire en 2014.

Ça a rejoué quelque chose de totalement incestueux

Cette année est particulièrement charnière puisqu'à ce moment-là Coline Berry-Rojtman est enceinte de son troisième enfant quand elle apprend que sa belle-mère, Pascal Louange - dernière épouse de Richard Berry - est également enceinte. Elle le découvre lors d'un dîner familial, chez ses grands-paternels. "Ça a explosé pour moi, à ce moment-là, ça a rejoué quelque chose de totalement incestueux", explique-t-elle au Monde. Malgré son récit sur des faits graves survenus selon elle au milieu des années 1980, elle avait toujours gardé le contact avec son illustre papa, posant à ses côtés au fil des années à divers événements médiatiques. Et ce jusqu'en 2019, bien après la naissance de la petite Mila, dernière du clan Berry. Si elle semblait donc avoir mis derrière elle cette histoire, les récentes accusations de Camille Kouchner contre son ex beau-père Olivier Duhamel auraient fait écho en elle...

Lorsqu'elle apprend cette grossesse, Coline Berry décide alors de briser le silence et d'envoyer un mail incendiaire à son père lui reprochant de faire un enfant passé la soixantaine ainsi qu'un mail à sa femme Pascale. "Sais-tu enfin vraiment avec qui tu fais un enfant ? Cet homme 'admirable' ? Un homme qui a battu ma mère [la comédienne Catherine Hiegel qui lui a apporté son plein soutien, NDLR] (...) et qui a abusé de moi !", lui aurait-elle alors écrit. Dans la foulée, elle envoie également des sms à son père. "Comment appelles-tu faire jouer son enfant avec son sexe ? Ça te rappelle quelque chose les jeux avec Jeane Manson ? (...) C'est normal d'embrasser sa fille sur la bouche avec la langue à 4 ans ? De prendre des bains avec elle ? De lui montrer comment ton sexe sait bouger tout seul ??? Je l'invente ça aussi ????!!!", lui écrit-elle alors que l'acteur lui rétorque qu'elle profère "un mensonge immonde".

Coline est folle, c'est n'importe quoi

Ces accusations provoquent alors une explosion dans le clan et vont créer une fracture dans cette famille "très conflictuelle", précise la comédienne Marilou Berry, nièce de Richard. Celle-ci décide rapidement de prendre parti pour sa cousine. "Avec mon père [l'artiste Philippe Berry, frère de Richard, mort en 2019], on a été les seuls vraiment de la famille à prendre parti et à garder le contact avec Coline et à ne pas dire qu'elle était folle", a affirmé l'actrice qui admet s'être même "engueulée" avec son oncle lorsqu'elle l'a confronté sur les accusations de sa cousine. Il lui aurait dit : "Coline est folle, c'est n'importe quoi, je ne veux plus jamais voir cette femme." Une phrase qui aurait alors choqué Marilou Berry. "Je lui ai fait remarquer : je trouve ça très bizarre comme réaction parce que la première réaction à avoir c'est aller lui parler, aller la voir, plutôt que de t'énerver et prendre un avocat", lui aurait-elle répondu.

Marilou Berry ajoute qu'elle aurait évoqué ces accusations avec sa grand-mère et sa tante. Ces dernières auraient alors eu une réaction surprenante. "Elle et ma tante m'ont toujours dit : 'Quand bien même, c'est pas dramatique non plus. Il ne l'a pas violée. Il faut mettre un mouchoir dessus.'", a-t-elle relaté.

Désormais, cette affaire a quitté le cadre familial pour tomber entre les mains de la justice. "Coline Berry-Rojtman a été convoquée par la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire de Paris, afin d'être auditionnée le 9 février, dans le cadre d'une enquête préliminaire", précise Le Monde. Quant à Richard Berry, qui compte également sur une enquête approfondie pour laver son honneur, il souhaite que sa fille subisse une expertise psychiatrique.

Richard Berry reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.