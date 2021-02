Richard Berry : Sa fille Joséphine poste une photo et un message qui en dit long

Le sourire malgré tout. Joséphine Berry, fille de l'acteur Richard Berry et de son ex-femme Jessica Forde, ne compte pas rester dans une grotte jusqu'à la fin des temps alors qu'a éclaté le 2 février un scandale familial, judiciaire et médiatique autour de son père : il est accusé d'inceste par sa fille aînée, Coline. Elle a ainsi utilisé Instagram pour faire passer un petit message...

Dimanche 7 février, la jeune femme âgée de 29 ans a donc posté un selfie, sourire aux lèvres, pour dévoiler son changement de look. Un renouveau capillaire qui accompagne son esprit du moment puisqu'en légende, elle écrit : "Je pensais que les cheveux bleus enlèveraient le blues." Un jeu de mot, qu'elle a initialement rédigé en anglais, qui en dit long sur comment elle doit se sentir alors que son père est visé par de terribles accusations et que son clan a volé en éclats. Une affaire exposée sur la place publique dans laquelle les uns les autres ont décidé de prendre partie. Sa belle-mère actuelle, Pascale Louange, s'est rangée derrière son époux. Mais ce n'est pas le cas de Marilou Berry, la nièce de l'acteur...

Joséphine Berry, également actrice qui a tourné sous la direction de Richard Berry à cinq reprises notamment dans La Boîte noire, L'Immortel et Nos femmes ainsi que dans la série Clem sur TF1, a pris la parole une fois pour défendre son père et affirmer qu'elle n'a elle-même jamais été victime de gestes déplacés. Interrogée comme divers autres membres de son clan par le journal Le Monde, qui a publié une longue enquête, Joséphine Berry a ainsi défendu sans "aucune ambiguïté" son papa. Elle a aussi assuré qu'avec son père "il ne s'est jamais rien passé, il n'y a jamais eu aucune ambiguïté". Chamboulée par ce scandale, elle avait toutefois demandé au quotidien de ne pas publier leur enquête évoquant des "choses qui ne regardent personne d'autre que mon père et ma soeur et les gens qui sont impliqués dans la famille."

Pour rappel, Richard Berry est accusé par sa fille Coline - née de son histoire avec la comédienne Catherine Hiegel - de viols, agressions sexuelles et corruption de mineur. Une plainte visant aussi également son ex-femme la chanteuse Jeane Manson. Tous deux restent innocents des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.