Richard Berry accusé d'inceste : Marilou Berry a choisi son camp depuis "sept ans"

Un soutien sans faille. Dans l'affaire qui l'oppose à son père Richard Berry, Coline Berry-Rojtman peut compter sur le soutien de sa célèbre cousine, Marilou Berry. La comédienne, actuellement tête d'affiche de la série Je te promets (TF1) l'a une nouvelle fois prouvé dans une interview accordée à Téléstar.

Questionnée sur la plainte de sa cousine, Marilou Berry répond sans détour : "J'ai toujours été aux côtés des associations qui luttent contre les violences faites aux femmes et aux enfants, ce n'est pas aujourd'hui que je vais réagir différemment parce que cela concerne quelqu'un de ma famille (...) Ça fait sept ans que je soutiens Coline dans cette démarche. (...) Il faut arrêter de bâillonner la parole et la laisser se libérer. Entendre ou lire "je te crois", c'est à la fois très simple et très important".

Le Point révélait le 2 février dernier que Richard Berry est visé par des accusations d'inceste de sa fille aînée, qu'il récuse et sur lesquelles la justice a ouvert une enquête. L'enquête préliminaire est ouverte depuis le dépôt le 25 janvier d'une plainte par Coline Berry, 45 ans, dénonçant "des faits de viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant et corruption de mineur", a précisé le parquet de Paris à l'AFP.

Ce n'est pas la première fois depuis le début de l'affaire que Marilou prend la défense de sa cousine. L'actrice avait dans un premier temps soutenu Coline sur son compte Instagram, avant d'en dire encore un peu plus dans la grande enquête du Monde publiée le 4 février dernier. On apprenait alors qu'elle avait déjà confronté son célèbre oncle il y a plusieurs années : "Avec mon père , on a été les seuls vraiment de la famille à prendre parti et à garder le contact avec Coline et à ne pas dire qu'elle était folle".

D'après Marilou Berry, qui se souvient s'être "engueulée" avec Richard Berry, il lui aurait dit : "Coline est folle, c'est n'importe quoi, je ne veux plus jamais voir cette femme." Une réaction peu convaincante pour la jeune femme : "Je lui ai fait remarquer : je trouve ça très bizarre comme réaction parce que la première réaction à avoir c'est aller lui parler, aller la voir, plutôt que de t'énerver et prendre un avocat".

Richard Berry reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.

L'interview de Marilou Berry est à découvrir en intégralité dans le prochain numéro de Télé Star, en kiosque le 15 février 2021.