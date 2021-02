Marilou Berry : Ex-stagiaire de son oncle Richard, locataire d'un de ses apparts... jusqu'à l'engueulade

Le 2 février 2021, c'est le choc : Richard Berry est accusé publiquement d'inceste par sa fille aînée Coline. De graves accusations également portées en justice malgré une possible prescription des faits. L'acteur nie catégoriquement et engrange les soutiens. Mais le clan serait en réalité divisé depuis des années... Marilou Berry, nièce du comédien, s'en est expliquée.

Dans les pages de Paris Match, l'actrice a justifié son soutien sans faille à Coline par son engagement de longue date pour la cause des femmes et des victimes de violence. Pour elle, pas question de détourner le regard alors que cela se passe dans sa famille. "Je ne peux pas me mobiliser, soutenir des gens que je ne connais pas, et ne pas soutenir ma cousine", dit-elle. D'autant plus qu'à l'en croire, elle ne découvre pas les graves accusations de sa cousine puisque cela aurait agité sa famille pour la première fois - "Je le sais depuis sept ans" - par le biais d'une lettre privée écrite par Coline à Richard l'accusant d'inceste dans les années 1980. Des faits que l'acteur de Pédale douce avait déjà démenti auprès des siens, jugeant sa fille aînée "folle". Une situation qui avait énormément déplu à Marilou Berry, laquelle reprochait à son oncle de ne pas avoir opté pour la voie de l'écoute, du dialogue et d'avoir par conséquent "divisé" sa famille... "Il est responsable de ce chaos (...) On s'est disputés. Nous ne nous sommes plus revus", précise-t-elle.

Marilou Berry, qui admet ne pas pouvoir dire pourquoi sa cousine a attendu si longtemps pour porter plainte et qui n'est pas non plus en mesure de témoigner de gestes déplacés car elle n'était "pas derrière la porte", regrette cette scission de son clan. "Je me suis toujours très bien entendue avec Richard. J'ai été stagiaire régie sur un de ses tournages. J'ai loué un de ses appartements dans son immeuble. Petite, il était mon tonton adoré [il est le frère de Philippe Berry, l'artiste décédé en 2019 et qui soutenait également Coline, NDLR]", souligne-t-elle. Marilou Berry, qui avait revu l'acteur à l'hôpital avant le décès de sa grand-mère avait une nouvelle fois essayé de discuter de cette histoire avec lui mais avec un nouvel échec à la clef. "Je me suis de nouveau engueulée avec Richard (...) tout le monde est mort fâché", ajoute-t-elle, évoquant son père et ses grands-parents, qui refusaient d'admettre les accusations de Coline.

Si la star de la série Je te promets regrette que le clan ne se soit pas réconcilié, elle assume de se ranger derrière Coline et affirme au passage que son récit n'aurait jamais varié en sept ans contrairement à ce que laissait entendre l'acteur.

Richard Berry reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.