Richard Berry violent avec la mère de Coline "même quand elle était enceinte", Marilou dénonce

Dans sa démarche, cette dernière peut non seulement compter sur le soutien de sa cousine Marilou, qui n'a plus parlé à celui qui était son "tonton adoré" depuis maintenant sept ans, mais aussi sur celui de sa tante Josiane Balasko et de sa mère Catherine Hiegel, "qui n'a plus peur". De son côté, l'acteur de 70 ans est épaulé par son épouse Pascale Louange (la mère de sa fille Mila, 6 ans), par son autre fille Joséphine (née de son mariage avec Jessica Forde), par Shirel la fille de Jeane Manson et par sa soeur Marie.

Dans le cadre de l'enquête ouverte par le parquet de Paris, Richard Berry est défendu par le célèbre avocat pénaliste Hervé Temime, qui a rappelé mardi (sur France 5) l'importance de la présomption d'innocence dans cette affaire particulièrement médiatisée.

Richard Berry est présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette triste affaire.