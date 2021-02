Richard Berry accusé d'inceste : son avocat indigné suite à la déprogrammation d'un de ses films

L'affaire judiciaire et médiatique autour de Richard Berry et des accusations d'inceste dont il fait l'objet se poursuit. Le 16 février 2021, Hervé Temime, l'avocat du comédien et réalisateur, était l'invité d'Anne-Elisabeth Lemoine dans C à vous (France 5). L'occasion pour le célèbre pénaliste de rappeler l'importance de la présomption d'innocence, tout en dénonçant la décision de France 3 de déprogrammer un téléfilm mettant en scène son client.

Vendredi soir, les téléspectateurs de France 3 devaient initialement voir le téléfilm La Loi de Damien (2019), dans lequel Richard Berry incarne un avocat. La chaîne a finalement diffusé un autre épisode de cette série de téléfilms, celui avec Jean-Pierre Darroussin, intitulé La Loi de Julien (2017). Une décision qui n'a pas manqué d'indigner Hervé Temime sur le plateau de C à vous : "Est-ce que le service public, que j'apprécie tant, est toujours à la hauteur de ce respect de la présomption d'innocence ? Il y a aujourd'hui une telle peur, une telle trouille de la réaction des réseaux sociaux, de la réaction peut être compréhensible d'une frange du public", l'avocat a-t-il commenté.

Ignorant tout de cette décision évoquée par Hervé Temime, Anne-Elisabeth Lemoine et ses chroniqueurs ont d'abord demandé à vérifier cette information et les éventuelles raisons de cette déprogrammation. "Je serais heureux de m'être trompé et qu'on me réponde sans hypocrisie", l'avocat a-t-il ajouté. Rapidement, sur le plateau de son émission toujours, l'animatrice de C à vous a reçu une confirmation de ce changement de dernière minute : "Afin de ne pas perturber les démarches juridiques dont la presse se fait l'écho entre Richard Berry et sa fille, en accord avec les ayant droit, France 3 décale la programmation de La Loi de Damien."

Conforté dans son point de vue, l'avocat de Richard Berry interroge donc : "Si c'est cette raison qui est avancée, ça signifie donc que plus aucun film où Richard Berry apparaît ne sera programmé sur le service public ? Puisqu'elle (la justice) ne pourra jamais trancher [puisque les faits présumés sont prescrits, NDLR]. Qu'ils (France Télévisions) prennent un bon avocat. Avec des explications de cette nature, ils ont intérêt à être bien défendus."

Pour Hervé Temime, cette décision de France 3 est également un manque de respect envers la responsabilité des téléspectateurs qui sont, selon lui, tout à fait en mesure de décider s'ils souhaitent regarder ou non un film avec Richard Berry, à la lumière des graves accusations qui pèsent actuellement sur lui. "Voilà comment on lapide des gens, l'avocat a-t-il ajouté. Alors que Richard Berry, vous serez peut être surpris de l'apprendre, et moi j'ai été assez surpris de la constater, il a aujourd'hui un très grand nombre de soutiens."

Peut-être, oui, que ça va lui faire du mal

Niant fermement les accusations d'inceste proférées par sa fille aînée, née de son union passée avec l'actrice Catherine Higel, non seulement le comédien et réalisateur de 70 ans peut compter sur le soutien d'une partie du public, mais il peut également s'appuyer sur celui de son épouse Pascale Louange (la mère de sa fille Mila, 6 ans), celui de sa fille Joséphine (29 ans) ou encore celui de sa soeur Marie. Egalement visée par la plainte de Coline Berry-Rojtman, la chanteuse Jeane Manson (ex-épouse de Richard Berry) nie également ces accusations d'inceste.