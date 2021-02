Richard Berry accusé d'inceste, sa fille dénonce : "Il considère que c'est de la faute de Jeane Manson"

Depuis la fin du mois de janvier, Coline Berry-Rojtman et son père Richard Berry se déchirent. La fille de l'acteur français l'accuse d'inceste et a porté plante pour "viols et agressions sexuelles" pour des faits qui remontent aux années 80, quand son paternel était en couple avec la chanteuse Jeane Manson, elle aussi visée par la plainte de son ancienne belle-fille.

Ce lundi 15 février 2021, Coline Berry-Rojtman était invitée sur France Info pour parler de son combat. L'occasion pour elle de de revenir sur ses derniers échanges avec son père, et sa réaction quand elle lui a reparlé de ses souvenirs d'enfance : "On a eu des échanges. Soit il minimise (les faits), en les considérant comme anecdotiques. Soit il considère que c'est de la faute de Jeane Manson, dont il aurait subi la liberté sexuelle. Ou alors je suis traité de folle. Enfin, ça dépend : il a pris plusieurs postures différentes. En tous les cas, j'ai vu par rapport à toutes les tentatives que j'ai faites avec lui, quelle que soit la posture qu'il avait, je n'arrivais jamais à la reconnaissance des faits. Ce déni, c'est encore une destruction qui vient s'ajouter à la déchirure que je vis depuis toutes ces années".

Richard Berry avait également condamné publiquement les propos de sa fille dans un long communiqué posté sur son compte Instagram. Il dénonçait les 2 février dernier les "mensonges" de sa fille aînée : "J'ai été un père trop jeune, trop absent, mais aimant, et respectueux de ma fille. Il y a sept ans, alors que j'annonçais à ma famille que ma femme et moi attendions un enfant, Coline, elle-même enceinte, a réagi avec une violence extrême, puis, dans un mail envoyé à ma femme, elle a pour la première fois fait allusion au fait qu'elle aurait été "abusée". Son récit a évolué avec le temps. Il a été démenti, renouvelé et enrichi par elle au gré des interlocuteurs".

Je suis sereine et ça m'a apaisée

Dans la même interview accordée à France Info, Coline Berry-Rojtman, explique désormais se sentir "soulagée" après avoir déposé sa plainte : "Je me sens délestée de quelque chose, déjà. Je suis même heureuse et contente qu'il puisse y avoir une enquête sérieuse, pointilleuse. C'est peut-être très candide, mais je suis sereine et ça m'a apaisée. Je suis complètement soulagée. Parce que justement, c'est une souffrance, il n'y a pas de raison à un moment donné qu'on ne puisse pas se délester de ça sous prétexte que l'on n'est pas dans le bon nombre d'années parce que la loi n'est pas rétroactive".

Coline Berry Rojtman est née en 1976. Elle est l'enfant des comédiens Richard et Catherine Hiegel. Après la séparation du couple, Richard Berry a été marié à la chanteuse Jeane Manson de 1984 et 1986. L'acteur admettait récemment, dans une longue enquête du Monde, avoir été un mari violent envers ses anciennes compagnes. Depuis la fin du mois de janvier, Coline et Richard s'accusent à tour de rôle par médias interposés. Le père est soutenu dans sa démarche par son épouse actuelle Pascale Louange, mais aussi par sa soeur Marie et sa fille cadette, Joséphine. Coline peut, de son côté, compter sur sa cousine Marilou Berry et sa tante Josiane Balasko pour prendre sa défense. L'ex belle-mère de Coline, Jeane Manson, dément elle aussi, avec l'appui de sa fille Shirel, les accusations.

Richard Berry reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.

L'interview de Coline Berry-Rojtman est à découvrir en intégralité sur le site de France Info.