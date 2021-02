Richard Berry défendu par sa soeur Marie, qui met à mal la crédibilité de Coline

Qui dit vrai, qui dit faux...? C'est un énorme imbroglio familial dans lequel se retrouvent plongés Richard Berry (70 ans) et sa fille aînée Coline Berry-Rojtman (45 ans) qui l'accuse d'inceste et a déposé plainte pour "viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant et corruption de mineur" le 25 janvier dernier (plainte visant également Jeane Manson, épouse de Richard Berry de 1984 à 1986). Cette affaire hautement médiatisée implique plusieurs membres de la famille qui se sont scindés en deux clans. Ceux qui soutiennent Richard Berry : sa femme Pascale Louange,à qui il est marié depuis 2016, sa fille Joséphine, 29 ans, née de son histoire d'amour avec Jessica Forde, ou encore Shirel, la fille de Jeane Manson. Ceux qui soutiennent Coline Berry-Rojtman : sa mère Catherine Hiegel, Josiane Balasko (qui a été mariée au frère de Richard Berry, Philippe Berry), ou encore sa cousine Marilou Berry.

Aujourd'hui, c'est un autre soutien à Richard Berry qui s'exprime dans les colonnes du Parisien. Il s'agit de Marie Berry, la soeur cadette de 69 ans du comédien. Cette dernière ne croit pas sa nièce et l'accuse de mentir. "Ma nièce a déjà par le passé énoncé des vérités qui n'en étaient pas, ou à moitié, des récits démentis... Cela a contribué à forger ma conviction", déclare Marie Berry. Il fut un temps, cette dernière avait pourtant été très proche de Coline, pour palier à l'absence de Richard Berry devenu père trop tôt. "J'étais très proche de ma nièce. Je l'ai considérée un peu comme ma fille. Son père était très jeune, lorsqu'elle est née. Il avait 26 ans et une carrière qui débutait. Il venait d'entrer à la Comédie française. Sa mère et lui étaient peu présents et très préoccupés par leurs carrières respectives. Richard n'était jamais seul avec sa fille. Coline passait ses week-ends chez mes parents", explique-t-elle.

Pour elle, c'était toutes des connes...

Tout comme l'avait fait Richard Berry lorsqu'il a réfuté les accusations d'inceste de sa fille dans le communiqué publié sur Instagram, sa petite soeur recontextualise ce qui a déclenché la colère de Coline : la grossesse de Pascale Louange en même temps que la sienne. "Ces accusations sont intervenues alors qu'elle était âgée de 38 ans et attendait son dernier enfant. Pascale, l'épouse actuelle de Richard, était également enceinte. Je pense que Coline a terriblement souffert de l'absence de son père qui n'était pas là pour elle, à l'inverse de ses demi-soeurs. Une fois adulte, il l'a aidée dans sa carrière mais cela ne compense pas tout. Elle se sentait éclipsée chaque fois qu'une nouvelle femme entrait sans sa vie. Pour elle, c'était toutes des connes... Dès qu'il quittait une de ses compagnes, elle revivait", s'épanche Marie Berry.

Dans son témoignage exclusif au Parisien, cette dernière accuse sa nièce d'avoir inventé des propos en les lui faisant tenir. "C'est pas dramatique non plus. Il ne l'a pas violée. Il faut mettre un mouchoir dessus... ", aurait dit Marie Berry, selon le témoignage de Coline Berry-Rojtman accordé au Monde. "Je considère insultant de me faire dire des choses aussi graves", se désole la concernée.

Richard Berry est si proche de sa petite soeur que lorsqu'elle a eu besoin d'un rein, le comédien n'a pas hésité une seule seconde à lui donner le sien. Est-ce pour cela qu'elle le défend aujourd'hui ? "Je couvrirais mon frère car il m'a donné un rein ? C'est infâme. C'est vrai qu'il a risqué sa vie pour moi", se défend Marie Berry.

Suite à la plainte déposée par sa nièce, la femme de 69 ans l'a contactée pour lui dire le fond de sa pensée : "Je l'ai appelée lorsque j'ai su qu'elle avait pris contact avec des journalistes. Je lui ai dit que ses mensonges allaient finir par tuer son père. Je lui ai dit qu'il fallait arrêter de mentir. Elle semblait convaincue de ce qu'elle disait. Lorsque je lui ai demandé pourquoi elle faisait cela, elle m'a répondu qu'il était temps que la honte change de camp."

Pour l'heure, Richard Berry n'a toujours pas été entendu dans l'enquête qui est en cours, à la différence de sa fille. Coline Berry-Rojtman a été entendue durant six heures le 11 février dernier, par la brigade de protection des mineurs à Paris.

Richard Berry reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.