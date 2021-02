Richard Berry : Sa fille Coline entendue 6h, une "épreuve douloureuse mais nécessaire"

Coline Berry-Rojtman, qui accuse d'inceste son père l'acteur Richard Berry, a été entendue longuement jeudi 11 février par la brigade de protection des mineurs à Paris. Selon son avocate, il s'agissait d'une "épreuve douloureuse mais nécessaire". La plaignante se dit aussi prête à confronter le comédien.

Karine Shebabo, l'avocate de Coline Berry, a pris la parole devant les médias et a déclaré : "Mme Berry Rojtman a pu dénoncer les faits qu'elle a subis, expliquer, détailler. Nous n'étions pas venues les mains vides, mais avec de nombreux éléments (...) Maintenant la police va pouvoir faire son travail (...) On peut dire que cette épreuve douloureuse mais nécessaire est derrière nous. Il s'agissait pour nous de remettre de l'ordre dans le désordre, de remettre de la loi dans une relation père-fille qui en manquait cruellement." Cet entretien de six heures s'est avéré "très long et assez fastidieux".

Coline Berry-Rojtman, née en 1976 de l'union entre Richard Berry et l'actrice Catherine Hiegel - qui soutient pleinement sa fille -, avait déposé plainte le 25 janvier contre son père dénonçant des faits supposés de "viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant" et de "corruption de mineur". Plainte mettant aussi en cause son ancienne belle-mère la chanteuse Jeane Manson. Une enquête préliminaire avait été ouverte le jour-même sur ces accusations remontant à 1984-1985, potentiellement prescrites.

Dans un long texte publié sur son compte Instagram le 2 février, Richard Berry avait démenti "de toutes (ses) forces et sans ambiguïté ces accusations immondes". "Je n'ai jamais eu de relations déplacées ou incestueuses avec Coline, ni avec aucun de mes enfants", avait assuré l'acteur de 70 ans, soutenu par sa femme Pascale Louange et sa fille Joséphine Berry.

La suite pourrait donner lieu à une confrontation. "Aujourd'hui Coline Rotjman est prête et disposée à rencontrer, à confronter, son père, elle y est préparée", a précisé son avocate à France Info.

Richard Berry reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.