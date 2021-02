Josiane Balasko soutient sa nièce Coline Berry : prise de position dans la lignée de Marilou

Suite à la plainte déposée par Coline Berry-Rotjman à l'encontre de Richard Berry et Jeane Manson, le parquet de Paris a aussitôt ouvert une enquête préliminaire et a désigné la Brigade de protection des mineurs (BPM) pour mener les investigations. Les policiers commenceront leurs auditions dans quelques jours, dont celle de la plaignante la semaine prochaine. Richard Berry a d'ores et déjà fait appel aux services de l'avocat Me Hervé Temine pour le défendre dans cette affaire qui promet de continuer à faire grand bruit et à déchirer tout ce célèbre clan.

Richard Berry et Jeane Manson restent présumés innocents des faits qui leur sont reprochés jusqu'au jugement de l'affaire.