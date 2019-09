Mort de Philippe Berry : Josiane Balasko rend hommage au père de ses enfants

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Le samedi 7 septembre 2019, Richard Berry dévoilait la tragique mort de son frère Philippe à l'âge de 63 ans, décrivant une douleur "inacceptable". Et, fatalement, tout le clan est touché de près. Philippe était l'ex-époux de Josiane Balasko, l'oncle de Joséphine Berry, le père de Marilou et de Rudy - qu'il avait adopté avec l'actrice. Marié à l'héroïne de Nuit d'ivresse de 1982 à 1999, il était son bras droit, dans le privé comme dans le professionnel. "Il est parti dans les étoiles", écrit-elle simplement pour illustrer sa peine sur son compte Instagram, partageant un portrait peint du disparu.

Douloureuse perte pour la famille, d'autant que Richard et Philippe Berry avaient dû dire au revoir à leur mère à la fin de l'année 2018, suivie de près par leur père trois mois plus tard. Maintenant qu'il les a rejoint, l'artiste sculpteur cumule de jolis clins d'oeil - teintés de larmes - sur les réseaux sociaux, dont ceux de Nathalie Baye, d'Helena Noguerra, de Bérengère Krief ou de Jérome Commandeur. "Il est décédé jeudi d'un arrêt cardiaque, précise Marilou Berry de son côté. Son enterrement aura lieu lundi à 11h au cimetière de Pantin. Il laisse derrière lui une oeuvre extraordinaire. Je vous invite à découvrir son incroyable travail, à le partager et le faire vivre encore et toujours."