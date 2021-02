Marilou Berry épatée par sa cousine Coline Berry-Rojtman, "la tête de la famille"

Le 25 janvier 2021, Coline Berry-Rojtman a porté plainte contre son père Richard Berry pour "viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant et corruption de mineur", une plainte visant également Jeane Manson, l'ex-épouse du comédien. Prenant les devants, Richard Berry avait tout de suite réfuté ces graves accusations dans un communiqué publié sur Instagram, dénonçant "les mensonges" de sa fille aînée de 45 ans, qu'il a eue avec la comédienne Catherine Hiegel. Une enquête est cours et cette histoire familiale qui oppose deux clans continue de faire couler beaucoup d'encre.

Aujourd'hui, c'est Le Parisien qui s'intéresse de près à l'affaire, synthétisant les deux camps qui s'opposent. Il y a ceux qui soutiennent Richard Berry : sa femme Pascale Louange, à qui il est marié depuis 2016, sa fille Joséphine, 29 ans, née de son histoire d'amour avec Jessica Forde, ou encore Shirel, la fille de Jeane Manson. Et il y a ceux qui soutiennent Coline Berry-Rojtman : sa mère Catherine Hiegel, Josiane Balasko (qui a été mariée au frère de Richard Berry, Philippe Berry), ou encore sa cousine Marilou Berry.

Marilou Berry, actuellement sur TF1 dans la série Je te promets (adaptation française de This is us), a été l'une des premières à prendre parti suite à la plainte de sa cousine, une prise de position en faveur de Coline faite sur Instagram. Dans une enquête du Monde, on apprenait par la suite que la comédienne de 38 ans et fille de Josiane Balasko et Philippe Berry (défunt frère de Richard Berry mort en septembre 2019) avait confronté le père de Coline plusieurs années en arrière sur ces faits d'inceste supposés. C'était en 2014.

Tandis que certains considèrent Coline Berry-Rojtman comme instable et non-crédible, à l'instar de sa tante Marie Berry qui vient de s'exprimer pour la première fois auprès du Parisien, d'autres voient en elle une personne fiable. C'est le cas de Marilou Berry.

La comédienne décrit une femme "très équilibrée, très sensée, pas du tout mythomane" auprès du quotidien, qui "a longtemps caché sa souffrance sous un vernis de petite fille gâtée". Marilou Berry a toujours été épatée par le parcours de sa cousine, "la seule Berry à avoir fait des études". "C'était la tête de la famille", témoigne-t-elle au Parisien. Coline Berry-Rojtman a entrepris une licence de philo à Paris-II et a finalement quitté l'université en première année de thèse, après avoir réalisé qu'elle ne voulait finalement pas devenir professeur. "Super impressionnée par Coline", qui a huit ans de plus qu'elle, Marilou Berry trouvait sa cousine "brillante, belle" lorsqu'elles étaient plus jeunes. Coline faisait de la danse et montait à cheval.



Ça fait sept ans que je soutiens Coline dans cette démarche

Toujours en pleine promotion de Je te promets, Marilou Berry s'autorise à présent à parler ouvertement de ce qui est à présent qualifié d'"affaire Richard Berry". "J'ai toujours été aux côtés des associations qui luttent contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais réagit différemment parce que cela concerne quelqu'un de ma famille, d'autant que ça fait sept ans que je soutiens Coline dans cette démarche, explique Marilou Berry dans une interview accordée à Télé Poche. Il faut arrêter de bâillonner la parole et la laisser se libérer."

Pour l'heure, Richard Berry n'a toujours pas été entendu dans l'enquête qui est en cours, à la différence de sa fille. Coline Berry-Rojtman a été entendue durant six heures le 11 février dernier, par la brigade de protection des mineurs à Paris.

Richard Berry reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.