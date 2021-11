Marilou Berry : Métamorphose capillaire, elle dévoile une vidéo de sa transformation radicale

Envie de changement ? Marilou Berry a décidé de s'offrir un nouveau look et, pour cela, elle est passée entre les mains du coiffeur. Sur son compte Instagram, la star des films Joséphine et Nos jours heureux a posté une vidéo dans laquelle on peut découvrir les étapes de cette métamorphose capillaire.

Le 21 novembre, Marilou Berry a donc montré à ses 211 000 abonnés le résultat de sa nouvelle folie. "Vous êtes pas prêts ! Merci @amour_cheveux_club @colorbylolita et @guidonerie je vous aime #color #hair #kiff #mulet", a commenté en légende l'actrice âgée de 38 ans. On peut ainsi la voir avec ses cheveux naturels, les racines noires pas encore retouchées puis les cheveux décolorés et, enfin, la chevelure flamboyante entre jaune et roux ! Une coupe pop rock surprenante pour celle que l'on a récemment vue dans la série de TF1, Je te promets.

Marilou Berry, fille de la populaire Josiane Balasko et du défunt artiste Philippe Berry, a déjà eu l'occasion de s'offrir quelques excentricités capillaires. On a par exemple pu la voir avec les cheveux roses. Mais la jeune femme de 38 ans ne cède pas tout le temps à l'appel du coiffeur, ainsi, pour certains tournages, elle préfère toutefois opter pour des perruques. Dans Je te promets, où elle incarnait le personnage de Maud, elle avait refusé de changer de couleur grâce à un professionnel. Elle s'en était expliqué auprès de Télé Loisirs : "Lui donner mes cheveux blonds, c'était trop lu­mineux pour elle. (...) Or, je n'avais pas très envie d'être brune moi-même, parce que je veux pouvoir jouer d'autres choses sans être tenue par cette couleur. Et passer du brun au blond plusieurs fois dans l'année, c'est un peu compliqué !"