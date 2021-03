Marilou Berry changée : elle dévoile sa nouvelle couleur de cheveux

Pour ses rôles, l'actrice n'hésite pas à se livrer à différentes transformations physiques. Récemment, Marilou Berry a pris du poids pour son rôle de Maud Gallo dans cette adaptation française du succès This is us. Déjà en 2013, à la sortie du film Joséphine, la fille de Josiane Balasko avait perdu près de 25 kilos.

Elle était également apparue métamorphosée pour le film Cendrillon (2017), où elle portait une longe chevelure blonde. "Forcément, je ne vais pas passer ma vie à jouer des rôles de jeunes femmes de 20 ans mal dans leur peau. Donc les rôles évoluent avec moi et inversement. Et mon corps est un vecteur de jeu", résumait-elle auprès de 50' Inside (TF1).

Dans Je te promets, Marilou Berry envisageait un temps de porter des prothèses pour apporter plus de volume à son corps. Une possibilité vite déclinée. "Comme l'actrice américaine dans This Is Us est beaucoup plus grosse que moi, on s'est posé la question. J'ai refusé parce que ça voulait dire se priver de la chair et j'aurais tout le temps dû être couverte", expliquait la comédienne de 38 ans au Parisien.