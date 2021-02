Marilou Berry, Maud dans "Je te promets" : sa silhouette est-elle vraiment la sienne ?

A ceux qui se poseraient la question de savoir si les formes de Maud sont bien celles de Marilou Berry dans la série, la réponse est oui ! L''actrice de 38 ans aurait pu porter des prothèses pour encore plus de rondeurs et s'approcher un peu plus de Chrissy Metz, mais ce n'était pas la volonté de la fille de Josiane Balasko. "Comme l'actrice américaine dans This Is Us est beaucoup plus grosse que moi, on s'est posé la question. J'ai refusé parce que ça voulait dire se priver de la chair et j'aurais tout le temps dû être couverte", explique Marilou Berry.

Dans This is us, le recours a des prothèses a été utilisé pour l'un des personnages, Toby (joué par Chris Sullivan), qui est le compagnon de Kate (Chrissy Metz). Au début de la série, Toby a de nombreux kilos en trop (qu'il perd par la suite) et est obèse mais Chris Sullivan ne l'était pas du tout pas dans la réalité. L'acteur, récemment devenu papa, portait notamment des vestes rembourrées, une transformation pour le moins impressionnante.