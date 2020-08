Chris Sullivan (This Is Us) papa : Sa femme Rachel a accouché

Grâce aux réseaux sociaux, les célébrités sont plus proches de leurs fans. Chris Sullivan annonce une heureuse nouvelle aux siens : il est devenu papa, après l'accouchement de son épouse Rachel Sullivan.

"IL EST ARRIVÉ !", écrit @sullivangrams sur Instagram. Le 30 juin 2020, l'acteur de 40 ans et héros de la série This Is Us a annoncé la venue au monde de son premier enfant et publié une photo des pieds du nouveau-né. Son épouse, Rachel Sullivan, a accouché et donné naissance à un petit garçon.

⁣"Un beau petit garçon de 3,6kg. Voir @therealrachelsullivan donner naissance à notre premier fils, après 20 heures de travail, fut un des plus grands honneurs de ma vie... Je n'ai jamais été aussi amoureux de cette femme forte, ajoute Chris Sullivan. Le bébé et la maman se reposent et se remettent bien. Tout le monde est en bonne santé et fatigué."